Слава Каминская до сих пор страдает от преследований: фото мужчины

В конце лета 2019 года участница группы "НеАнгелы" призналась, что ее постоянно подстерегает неизвестный мужчина. Он даже пытался ворваться в ее квартиру. Певица обращалась в полицию, однако правоохранители отказали ей начать следствие. С момента инцидента прошло почти четыре месяца, но, как оказалось, мужчина никуда не исчез.

Знаменитость опубликовала на своей странице в инстаграме фото неизвестного, который в очередной раз ждал ее мать и детей возле дома. Слава считает мужа психически больным, ведь он утверждает, что находится в отношениях с певицей уже девять лет и даже является отцом ее сына Леона.

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Ранее звезда рассказывала, что узнала этого мужчину, который представился Романом. Когда он ездил почти на все концерты группы "НеАнгелы" во время гастролей. Женщина еще раз показала фото мужчины и отметила его маниакальный синдром.

Этот человек психически болен и неоднократно лечился в специализированных клиниках. Он ездит за мной на концерты, подстерегает меня и моих детей под домом. Что в его больной голове, только ему самому известно. Таких людей нужно принудительно изолировать и лечить. Я убедительно прошу правоохранительные органы пересмотреть мое заявление, которое у вас с лета,

– возмутилась певица.

Ранее в инстаграми звезды появлялось видео, на котором мужчина пытается попасть в ее квартиру, чтобы передать какое-то письмо. Угрозы Славы вызвать полицию отнюдь не смутили и не испугали преследователя.

Заметим, что Каминская не единственная звезда украинского шоу-бизнеса, которая страдает от нездоровой любви своих поклонников. В марте 2019 года Злата Огневич опубликовала видео, как неизвестный мужчина напал на нее возле дома. Спас артистку ее водитель, который в момент инцидента был рядом с ней. При этом нападающий заявил, что "никогда не отстанет и никто ей не поможет" в этом. Ситуация с преследованием повторилась уже летом.