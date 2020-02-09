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Слава Каминская рассказала, что делала с Павлом Вишняковым на Бали

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Слава Каминская и Павел Вишняков / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала почему они с мужем расстались и, что она делала с актером Павлом Вишняковым на Бали.

Слава проводила зимний отпуск в Индонезии, на острове Бали. Оттуда она опубликовала фото на своей странице в инстаграме, на котором позировала вместе с украинским актером Павлом Вишняковым. О том, что они вместе делали и о разводе звезда рассказала в интервью "Светской жизни".

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Славе и Павлу начали приписывать роман после того, как они делились совместными фотографиями с отдыха в социальных сетях. Однако знаменитость заверила, что на острове они с Павлом встретились случайно.

Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь,
– говорит артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Также Каминская рассказала о причине своего развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Интервью Славы Каминской в "Светской жизни": смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Слава Каминская
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