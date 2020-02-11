Слава Каминская рассказала о съемках эротических сцен

Популярная украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская попробовала себя в роли актрисы и снялась в новой украинской ленте "Голая правда".

Слава Каминская исполнила одну из главных ролей фильма ко Дню Валентина "Голая правда". Зрители смогут насладиться этой взрослой комедией уже 13 февраля. Накануне премьеры Слава рассказала о съемках в кино в интервью изданию Viva.

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Как рассказывает артистка, ее героиню зовут Светлана и она исповедует древнюю профессию. Она уверена в себе, не обращает внимания на других, откровенная и наглая. Женщина считает, что если чье-то мнение не такое же, как ее, то оно неправильное.

Также Слава поделилась мыслями относительно коллег, которые работали вместе с ней на съемочной площадке.

Когда я была в кадре одетой, было очень комфортно. А вообще, я актриса со стажем, это уже вторая моя киноработа. Если на съемках фильмов всегда так хорошо, то я готова сниматься чаще. На площадке мы познакомились с Ксенией Мишиной – молодая талантливая актриса, с которой в кадре чувствуешь себя уверенно,

– рассказала Каминская.

Знаменитость призналась, что для нее лучше голая правда, чем причесанная ложь. Слава говорит, что ложь она знает даже больше, чем хотелось бы. Правда для певицы лучше в любом случае.

Также журналисты Viva поставили вопрос о том, как проходят съемки эротических сцен.

Было ли мне комфортно раздеваться? Не всегда. Стеснялась ли я? Конечно, это не дома в ванной, а на съемочной площадке, где на тебя смотрят много людей. Но такая профессия – ради искусства можно все,

– ответила Слава.

Голая правда – официальный трейлер: смотреть видео онлайн