Слуга народа 3 сезон 1 серия: онлайн

1 серия третьего сезона политического сериала "Слуга народа" вышла на экраны 27 марта. Чем продолжылась история Василия Голобородько – смотрите на нашем сайте.

Сотни поклонников ждали выход первой серии 3 сезона политического комедийного сериала "Слуга народа". Долгожданная премьера состоялась в среду, 27 марта. По сюжету, главный герой Василий Голобородько вместо кабинета на Банковой попал в тюрьму, а его место занял политический оппонент.

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Первая серия комедийного сериала вышла на экраны в 2015 году. В сериале "Слуга народа" сыграли актеры "Студии "Квартал 95" и известные украинские артисты. В ноябре 2017 вышла последняя 24-я серия второго сезона.

Слуга народа 3 сезон 1 серия: смотрите онлайн:

Что такое "Слуга народа 3"? В основе сюжета комедийного сериала – история обычного школьного учителя Василия Голобородько, которого мастерски сыграл Владимир Зеленский. По случаю судьбы, украинцы выбирают именно его президентом. Таким образом неожиданно страну возглавил человек, который живет в обычной квартире спального района столицы, ездит в маршрутке на работу и не имеет десятка охранников.



Главный герой осознает все проблемы общества, так как хорошо знает, как получать зарплату в 5 тысяч гривен и одалживать деньги. Именно поэтому Василий Голобородько начинает работу, которая должна привести к тому, чтобы простой учитель жил как президент. Однако такое стремление глава государства не может реализовать из-за чиновников-взяточников и прогнившей насквозь системы. Столкнувшись с рядом проблем, Василий Голобородько берется за нелегкое дело – вводит кардинальные изменения.