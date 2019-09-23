Смелое декольте, нежная пудра и готический черный: звезды "Игры престолов" на красной дорожке

Накануне, 22 сентября, один из крупнейших залов Лос-Анджелеса собрал популярных актеров 2019 года. В Microsoft Theater отгремела церемония награждения Эмми. И поскольку сериал "Игра престолов" победил в номинациях, его герои поражали своими выходами на красной дорожке.

Ковровая дорожка Эмми-2019 увидела немало эффектных образов звезд, которые пришли представить свои сериалы и другие телепроекты на церемонии награждения. По-особенному важной она стала для актеров, сыгравших главные роли в сериале "Игра престолов". Ведь в этом году создатели ленты показали финальный сезон, поэтому героям пришлось в последний раз представлять едва ли не самый важный проект своей жизни на престижной церемонии.

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На красной дорожке Эмилия Кларк, которая была номинирована в категории лучшая женская роль в драматическом сериале за персонажа из "Игры престолов", решила поставить на королевский синий. Перед папарацци актриса предстала в смелом темной платье от Valentino Haute Couture с экстремальным декольте – ее грудь прикрывали лишь широкие шлейки платья.



Эмилия Кларк / Instagram / @wwd

Мэйси Уильямс выбрала образ в черном цвете от британского можного лейбла JW Anderson. Ее наряд отличался готическими деталями и несимметричным кроем.



Мейси Уильямс / Instagram / @wwd

Зато их коллега Софи Тернер отдала предпочтение пудровому платью от Louis Vuitton. Структурный лиф и элегантный пояс добавили изысканности ее вечернему образу. образ довершило бриллиантовое ожерелье и босоножки на высоком каблуке.



Софи Тернер / Instagram / @wwd