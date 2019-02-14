День святого Валентина или День всех влюбленных отмечают во многих странах мира 14 февраля. Если вы не знаете, какие слова подобрать для второй половинки, мы собрали смс-поздравления ко Дню Святого Валентина

Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина

Для девушки

Як шкода, що сонце мені не подарувати,

Квітку по телефону не відправити!

Залишилося смс-ку написати

І промінь тепла в твоїй душі залишити!

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***

У землі тільки небо

У ночі лише сни

У кохання є крила

А у мене є ти.

***

В этом SMS 1 миллион поцелуев, по 209 поцелуев в минуту. Ровно через 8 часов поцелуи закончатся. Для пополнения поцелуев звони на мой номер.

***

Два сонця є у мене

одне світить мені з високих небес

друге читає моє смс.

***

Писати гарно я не вмію,

але для тебе напишу.

По-перше: я тебе цілую...

По-друге: я тебе люблю!

***

Моя любовь к тебе, как шум падающего водопада, как биение сердца. Такая же громкая, чистая и бесконечная.

***

Виточена фігурка, теплий погляд і ніжний голосок. Я без розуму від тебе, коханий ангелок.

***

Я забув про все на світі,

Коли глянув на тебе!

Ти як яскрава комета,

Але так казково близька.

***

Прийми, любов, моє вітання,

Коли весна ось-ось прийде.

І квітне на землі кохання

У ніжний Валентинів день.

Повільно пелюстки зриваю,

Потрібна відповідь мені,

Чому ж у квітки я питаю,

Чи любиш ти мене, чи ні?

Пробач, що я на світі є,

Що часто поглядом тривожу.

Пробач, що ти життя моє,

Інакше жити я не можу.

* * *

Не знаю,що зі мною

думками я з тобою,

до тебе серце рветься,

боюсь,що зірветься.

Думки до тебе линуть,

без тебе я загину,

повір мені,що я...

буду вірна до кінця.

Автор: Светланка Тижбир

Для парня

Лише для тебе моя любов! Лише про тебе я бачу сни! І кожного разу, все знов і знов я говорю: "Мені потрібен лиш ти!"

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***

Моя душа расцветает, когда вспоминаю тот момент, когда поцеловала обычного мужчину, а он потом превратился в прекрасного принца.

***

Хоть я не принцесса, но тебе удалось превратить мою жизнь в сказку. Моя любовь к тебе безгранична.

***

Я тебя подожду, только ты приходи навсегда.

***

Із чудовим днем любові

Щирі сердечні вітання,

Хай буде у житті доволі

І ласки й ніжності й кохання!

***

Мій лицар!!!

Як я хочу бути поруч

З молодцем, який власноруч

Обійме і поцілує

І мене він зачарує.



Щоб кохання було завжди

Щоб здолав всі негаразди

Щоби стресів було менше

Щоб мені з ним було легше.



Хочу, щоб мене знайшов

Хочу, щоб мене відкрив

Хочу, щоб любов була

Хочеться, щоб не мала.





Щоб кохання було завжди

Щоб здолав всі негаразди

Щоби стресів було менше

Щоб мені з ним було легше.

Автор: Давигора А.О.