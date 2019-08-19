Самые вкусные смузи из авокадо: пошаговая инструкция
Если вы хотите, чтобы ваше утро начиналось вкусно и полезно, а кожа была сияющей, красивой и здоровой – включайте в свой рацион периодически смузи из авокадо. И так, употреблять его вы можете не только на завтрак, но и в течение дня. Самые вкусные рецепты смузи из авокадо – читайте далее.
Смузи на основе авокадо – это вкусный и полезный вариант завтрака или перекуса. Для его приготовления вам нужно не более 5 ингредиентов, и на приготовление понадобится лишь несколько минут. Кроме своей удивительной кремовой консистенции, авокадо насыщено жирными кислотами – жирами, которые необходимы нашему телу для нормального функционирования.
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Полезная информация
1. Для того, чтобы выбрать спелый фрукт – обращайте внимание на его внешний вид. Кожура должна быть без царапин и трещин.
2. Не покупайте слишком мягкий или твердый фрукт. В первом случае плод переспел, во втором – не созрел. Идеальное авокадо поддается нажатию пальцев.
3. Если вы купили недозрелый плод, дайте ему дозреть при помощи комнатной температуры в течение 3-7 дней. Для ускорения созревания, поставьте авокадо в пакет с яблоками и бананами. Эти фрукты выделяют этилен, ускоряющий созревание авокадо.
4. Если вам нужна лишь половина авокадо, то косточку из другой половинки не вынимайте. Таким образом плод дольше будет оставаться свежим и сохранит полезные свойства.
5. Чтобы фрукт сохранил цвет сбрызните его соком лимона или лайма.
Смузи из авокадо с мятой и лимоном
Рецепт приготовления смузи с авокадо и мятой
Ингредиенты (на 2 порции):
– 2 средних авокадо
– 1 столовая ложка лимонного сока
– 6-7 листочков свежей мяты
– 2 стакана альтернативного молока
– 2 столовые ложки меда
1. Удалите мякоть авокадо и добавьте ее в чашу блендера.
2. Взбейте вместе с другими ингредиентами до однородной массы.
3. Добавьте больше молока или меда, если необходимо.
Смузи с авокадо, бананом и миндалем
Рецепт приготовления смузи с авокадо и бананом
Ингредиенты:
– 1 банан
– половина авокадо
– 50 г миндаля
– руккола
– вода
1. Для приготовления смузи предварительно на всю ночь поставьте в воду миндаль. Через 6-8 часов воду слейте.
2. Авокадо и банан нарежьте небольшими кусками.
3. Добавьте рукколу, миндаль и воду. Взбейте в блендере. Готово!
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Смузи с авокадо и шпинатом
Рецепт приготовления смузи с авокадо и шпинатом
Ингредиенты:
– авокадо
– пучок шпината
1. В блендер поместите нарезанный авокадо и пучок шпината.
2. Пюреобразную консистенцию заливайте в стакан и пейте с трубочки.
Цитрусовый смузи из авокадо и чиа
Рецепт приготовления цитрусового смузи с авокадо и чиа
Ингредиенты:
– 1 ч.л. семян чиа
– 1 ст.л. семян дыни
– половина яблока
– половина авокадо
– 3-4 шт. листья салата
– половина апельсина или лимона
1. Из цитруса выжмите сок и добавьте чиа. Оставьте на 3-4 часа (за это время чиа немножко набухнет).
2. В блендер поместите кусочки яблока, авокадо, салат и половину семечек дыни.
3. В стакане смешайте чиа и пюре, посыпьте семенами дыни, что остались.
Смузи с авокадо и ананасом
Рецепт приготовления смузи с авокадо и ананасом
Ингредиенты:
– половина огурца
– 100 граммов мякоти ананаса
– половина авокадо
– небольшой пучок мяты
– 1 ст.л. изюма
1. Изюм залейте на 10 минут кипятком. После этого отправляйте его в блендер.
2. Туда же добавьте другие компоненты нарезанные кусками.
3. Взбейте до пюреобразного состояния. Готово!