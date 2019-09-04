Смузи из слив: три вкусных рецепта

В сезон слив побалуйте себя смузи, сделанными на основе этих фруктов. У слив много полезных свойств, в частности благодаря им улучшается пищеварение, выводятся лишняя вода и соли из организма.

Предлагаем три рецепта смузи из слив. Читайте также: Как приготовить смузи без блендера: простые рецепты Слива, банан, мед

Смузи из слив Ингредиенты:



Банан – 2 шт.;

Сливы – 5 шт.;

2 ч. л. меда. Рецепт приготовления: 1. Очистить бананы, у слив удалить косточки. 2. Нарезать фрукты на кусочки. 3. Положить ингредиенты в чашу блендера, хорошо перемешать. 4. В самом конце добавить в смузи мед и еще раз перемолоть в блендере. Слива, мята, лимон

Смузи из мяти Ингредиенты:



Слива – 0, 5 кг;

Пара веточек мяты;

Лимонный сок;

Цедра половины лимона;

Стакан измельченного льда. Рецепт приготовления: 1. Сливы вымойте и удалите косточки. 2. В блендере смешайте сливы, мяту, лимонный сок, цедру и измельчите до получения однородной массы. 3. Подавайте сразу после приготовления. Слива, груша, йогурт Смузи из груши Ингредиенты:



Сливы – 4 шт.;

Спелая груша;

0,5 любого йогурта. Рецепт приготовления: 1. Помыть и почистить сливы. 2. Порезать фрукты кубиками и перемолоть в блендере. 3. В готовую фруктовую смесь добавить йогурт, перемешать и сразу же подавать.