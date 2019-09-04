Смузи из слив: три вкусных рецепта
В сезон слив побалуйте себя смузи, сделанными на основе этих фруктов. У слив много полезных свойств, в частности благодаря им улучшается пищеварение, выводятся лишняя вода и соли из организма.
Предлагаем три рецепта смузи из слив.
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Слива, банан, мед
Смузи из слив
Ингредиенты:
Банан – 2 шт.;
Сливы – 5 шт.;
2 ч. л. меда.
Рецепт приготовления:
1. Очистить бананы, у слив удалить косточки.
2. Нарезать фрукты на кусочки.
3. Положить ингредиенты в чашу блендера, хорошо перемешать.
4. В самом конце добавить в смузи мед и еще раз перемолоть в блендере.
Слива, мята, лимон
Смузи из мяти
Ингредиенты:
Слива – 0, 5 кг;
Пара веточек мяты;
Лимонный сок;
Цедра половины лимона;
Стакан измельченного льда.
Рецепт приготовления:
1. Сливы вымойте и удалите косточки.
2. В блендере смешайте сливы, мяту, лимонный сок, цедру и измельчите до получения однородной массы.
3. Подавайте сразу после приготовления.
Слива, груша, йогурт
Смузи из груши
Ингредиенты:
Сливы – 4 шт.;
Спелая груша;
0,5 любого йогурта.
Рецепт приготовления:
1. Помыть и почистить сливы.
2. Порезать фрукты кубиками и перемолоть в блендере.
3. В готовую фруктовую смесь добавить йогурт, перемешать и сразу же подавать.