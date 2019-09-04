Смузи из слив: три вкусных рецепта

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Смузи из слив – вкусные рецепты сливового смузи
Рецепты смузи из слив / Florida Coastal Cooking

В сезон слив побалуйте себя смузи, сделанными на основе этих фруктов. У слив много полезных свойств, в частности благодаря им улучшается пищеварение, выводятся лишняя вода и соли из организма.

Предлагаем три рецепта смузи из слив.

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Слива, банан, мед


Смузи из слив

Ингредиенты:

Банан – 2 шт.;
Сливы – 5 шт.;
2 ч. л. меда.

Рецепт приготовления:

1. Очистить бананы, у слив удалить косточки.

2. Нарезать фрукты на кусочки.

3. Положить ингредиенты в чашу блендера, хорошо перемешать.

4. В самом конце добавить в смузи мед и еще раз перемолоть в блендере.

Слива, мята, лимон

Смузі з м'яти
Смузи из мяти

Ингредиенты:

Слива – 0, 5 кг;
Пара веточек мяты;
Лимонный сок;
Цедра половины лимона;
Стакан измельченного льда.

Рецепт приготовления:

1. Сливы вымойте и удалите косточки.

2. В блендере смешайте сливы, мяту, лимонный сок, цедру и измельчите до получения однородной массы.

3. Подавайте сразу после приготовления.

Слива, груша, йогурт

Смузі з груші

Смузи из груши

Ингредиенты:

Сливы – 4 шт.;
Спелая груша;
0,5 любого йогурта.

Рецепт приготовления:

1. Помыть и почистить сливы.

2. Порезать фрукты кубиками и перемолоть в блендере.

3. В готовую фруктовую смесь добавить йогурт, перемешать и сразу же подавать.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Рецепты напитков – рецепты приготовления летних напитков
Источник: LifeStyle 24
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