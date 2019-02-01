Снегопады – не преграда: принц Гарри и беременная Меган Маркл приехали в Бристоль

Герцоги Сассекские активно продолжают выполнять поручения от Елизаветы II. В первый день февраля принц Гарри и Меган Маркл отправились в совместную поездку в город Бристоль.

Представителей королевской семьи встретили сильные снегопады. Однако погодные условия отнюдь не повлияли на настроение и запланированные мероприятия для герцогов Сассекских. Немало британцев вышли на улицы Бристоля, чтобы поздороваться с принцем Гарри и Меган Маркл, поэтому представители Букингемского дворца с удовольствием постояли на заснеженной улице.

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Согласно анонсу, герцоги Сассекские стремятся узнать больше о культурном наследии города и его богатой истории. Поэтому королевская чета планирует наведаться в театр Bristol Old Vic, который недавно открыли после длительной реконструкции. Кроме этого, принц Гарри и Меган Маркл посетят спортивный центр Empire Boxing Gym, чтобы помочь сделать его доступным для малообеспеченных семей.

Появление герцогов в городке стало настоящим праздником. Дети с британскими флагами и взрослые с цветами встретили принца Гарри и беременную Меган Маркл.

It’s time for The Duke and Duchess of Sussex to meet children from Abbeywood pre-school #RoyalVisitBristol pic.twitter.com/GeKBl1XRqy — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 1 лютого 2019 р.

К британцам очаровательная герцогиня Сассекская вышла в платье от Oscar de la Renta, черном пальто от William и стильных зеленых сапогах. Свой изящный образ она дополнила клатчем и варежками. Волнистые волосы и нежный макияж придали романтичности виду Меган Маркл.



Герцоги Сассекские / Getty Images



Принц Гарри и Меган Маркл во время публичного выхода / Getty Images



Герцоги Сассекские совершили поездку в Бристоль / Getty Images

В то же время принц Гарри предстал перед поклонниками в серых классических брюках, рубашке со свитером и сером пальто. Выглядел внук Ее Величества очень элегантно.



Принц Гарри и Меган Маркл в Бристоле / Getty Images