Снежана Бабкина растрогала интернет снимком с 4-месячным сыном

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Снежана Бабкина с сыном Елисеем
Снежана Бабкина с сыном Елисеем / Instagram / @snezhana_babkina

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана наслаждаются отцовством, а 4 месяца назад в их семье произошло еще одно пополнение – родился сын Елисей.

Звездные родители публично рассказывают подробности о рождении ребенка в семье и делятся с подписчиков фотографиями из личного архива.

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Бабкина опубликовала новое нежное фото с малышом на своей странице в инстаграме. Добавим, что супруги пока не показывает лицо мальчика в социальных сетях.

Сергей и Снежана воспитывают троих детей – 8-летнюю Веселина, 12-летнего Артура и мальчика Елисея, которому 19 октября исполнилось 4 месяца.

А нам плюс ко всему сегодня 4 месяца! Молоденький Елисейка и молоденькая Снежанка,
– добавила женщина в подписи.

Звездный отец трогательно прокомментировал снимок с женой и сыном: "Это ядро моей вселенной".

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Сергей Бабкин
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