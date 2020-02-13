Со стаканом в руке: принц Уильям провел прием в Сент-Джеймском дворце
Внук Елизаветы II принц Уильям провел благотворительный прием в Сент-Джеймском дворце для семей, которым помогает фонд Metropolitan&City Police Orphans Fund.
Фонд специализируется на помощи детям бывших или нынешних служащих полиции Лондона, пострадавших при исполнении служебных обязанностей или ушедших на пенсию. В этом году благотворительной организации исполняется 150 лет.
Читайте также: Принц Уильям поиграл в футбол: какую инициативу запустил наследник королевы Елизаветы II
По случаю юбилея, принц решил собрать банкет. Он пришел на прием в деловом костюме темно-синего цвета и белой рубашке. Гармонично дополнял образ синий галстук с белыми ромбиками.
Принц Уильям на приеме в Сент-Джеймском дворце / Фото: Getty Images
Принц Уильям много шутил и улыбался, был со всеми дружелюбным и приветливым. Среди приглашенных гостей также были дети, с которыми представитель королевской семьи мило общался. Внимание привлекает стакан в руке Уильяма, который зафиксирован на фотографиях.
Принц Уильям общается с семьями полицейских / Фото: Getty Images
Кейт Миддлтон не присутствовала на этом мероприятии. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас герцогини нет в Великобритании. Она отправилась в Северную Ирландию и Шотландию со своей новой ининициативой.