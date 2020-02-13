Со стаканом в руке: принц Уильям провел прием в Сент-Джеймском дворце

Внук Елизаветы II принц Уильям провел благотворительный прием в Сент-Джеймском дворце для семей, которым помогает фонд Metropolitan&City Police Orphans Fund.

Фонд специализируется на помощи детям бывших или нынешних служащих полиции Лондона, пострадавших при исполнении служебных обязанностей или ушедших на пенсию. В этом году благотворительной организации исполняется 150 лет.

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По случаю юбилея, принц решил собрать банкет. Он пришел на прием в деловом костюме темно-синего цвета и белой рубашке. Гармонично дополнял образ синий галстук с белыми ромбиками.



Принц Уильям на приеме в Сент-Джеймском дворце / Фото: Getty Images

Принц Уильям много шутил и улыбался, был со всеми дружелюбным и приветливым. Среди приглашенных гостей также были дети, с которыми представитель королевской семьи мило общался. Внимание привлекает стакан в руке Уильяма, который зафиксирован на фотографиях.



Принц Уильям общается с семьями полицейских / Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон не присутствовала на этом мероприятии. Скорее всего, это связано с тем, что сейчас герцогини нет в Великобритании. Она отправилась в Северную Ирландию и Шотландию со своей новой ининициативой.