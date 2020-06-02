Жена украинского танцора поддерживает великолепную физическую форму и уверенно раздевается на камеру. Лилиана показала архивное видео с отдыха, на котором засветила тело в сексуальном купальнике.

Пикантное видео жена Влада Ямы опубликовала в инстаграм-профиле. Учитывая действующие карантинные ограничения, про заграничный отдых семья может только мечтать. Так, Лилиана публично ностальгирует за отпуском с любимым, а танцор в свою очередь обещает повторить подобный релакс.

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На видео она позировала в цельном купальнике шоколадного оттенка, который выгодно подчеркивает ее загар. Глубокое декольте позволило ей показать пышную грудь, которую едва прикрывал купальник. Хрупкую талию подчеркнул пояс с пряжкой в тон.

Однако самыми горячими были кадры, на которых Лилиана позировала спиной к своему звездному мужу, который и стал автором ролика. Она показала упругие подтянутые ягодицы, доказав, что в тренажерном зале добросовестно работает не только Влад Яма. Обнаженную спину прикрыли пышные длинные волосы Лилианы, которое соблазнительно развивалось в такт ее движениям. Она выглядела безупречно на пляже среди пальм в свете заката.

Стоит отметить, что жаркое видео Лилиана дополнила не менее красноречивой подписью. Она отметила, что не стоит зависеть от чужого мнения, однако сама до сих пор борется с этими комплексами. Жена танцовщика посоветовала прислушаться к себе, ведь лишь таким образом можно ощутить внутреннюю свободу.