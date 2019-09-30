Соблазнительная Белла Хадид стала звездой глянца в эротических образах

Американская модель Белла Хадид любит проводить время дома на собственной ферме. На этот раз воплощение одного из ее любимых мест на Земле стало локацией для съемки в новом выпуске журнала V Magazine.

Автором стильных фотографий стал Блэр Гетц Мезибов. Для фотоистории на ферме River Run Farm 22-летняя Белла примеряла несколько образов в стиле соблазнительной наездницы от бренда Fendi. Тренч, прозрачное платье, кожаная рубашка и боди прекрасно подходили звезде подиумов.

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Белла Хадид для V Magazine / Instagram / @blairgetzmezibov

Стоит добавить, что в подростковом возрасте, как и ее сестра-модель Джиджи, она очень увлекалась конным видом спорта. Девушка даже собиралась участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, но из-за проблем со здоровьем не осуществила свою мечту. Известно, что в 2015-м врачи диагностировали у девушки болезнь Лайма, вызванную укусом клеща. У ее матери и брата Анвара эта болезнь была диагностирована в 2012 году.