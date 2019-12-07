Соблазнительная Деми Роуз показала слишком откровенное декольте на рождественской вечеринке

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Обольстительная Деми Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британская модель обожает шокировать публику своими сексуальными образами. На этот раз все внимание было приковано к пышной груди звезды. Она появилась в обтягивающем атласном платье, которое подчеркнуло ее стройную талию и упругие ягодицы.

Появление звезды инстаграма на любом светском мероприятии привлечет внимание публики. В этом году вечеринка HLD Christmas party в Лондоне не стала исключением. Как утверждает сама модель, она выбрала образ "lady in red".

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Для того, чтобы поклонники во всем мире смотрели на нее с замиранием сердца, Деми Роуз надела атласное платье красного цвета. Девушка не имела никаких аксессуаров, главной ее достопримечательностью стал пышный бюст. Несмотря на платье, грудь звезды была почти полностью выставлена напоказ.

Она решила не отвлекать внимание от своего декольте даже прической, поэтому волосы собрала в высокий хвост. Модель имела яркий макияж с насыщенной красной помадой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Деми Роуз
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