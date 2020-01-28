Соблазнительная Деми Роуз засветила грудь в ярком бикини: горячие фото

Британская модель завоевала благосклонность 12-миллионной аудитории благодаря своим откровенным снимкам. Именно поэтому 24-летняя красавица даже сообщение, которое посвятила покойной матери, сопровождает пикантным кадром.

Пышногрудая Деми Роуз неизменно поражает сексапильностью в новых фотосъемках. Однако на этот раз звезда интернет-пространства превзошла саму себя. Она опубликовала эротические кадры, на которых продемонстрировала потрясающий бюст. Однако повод для такой откровенности далек от позитива.

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На страницах социальных сетей Деми Роуз поделилась деталями личной жизни. Девушка отдала дань усопшим родителям, которые ушли из жизни в течение двух последних лет. Девушка предстала на фото в розовом бюстгальтере на завязках, который едва прикрывал большую грудь знаменитости. Ее декольте украсила цепочку с крестиком, который принадлежал ее матери.

Пусть Бог благословит вас. Это распятие принадлежало моей матери. Не прошло и дня, когда бы я не думала о своих родителей на небе. Процесс тяжелый, но целебный. Господь дает, Господь забирает,

– написала Деми Роуз.

Мать модели умерла в возрасте 64 лет в июне 2019 года, а смерть отца семья пережила за восемь месяцев до того. Фолловеров такое откровенное сообщение горячей брюнетки не могло оставить равнодушными. Поэтому они засыпали звезду сочувствующими комментариями и сотнями тысяч лайков.

Кто такая Деми Роуз? В 2015 году биография Деми кардинально изменилась: модель переехала из Великобритании в Америку. Там Роуз сразу попала в реалити-шоу Taz's Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосессиях. После этого Деми начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы "For Him Magazine" и "Nuts". Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine. Самоуверенность и настойчивость помогли Деми достичь популярности. Яркая брюнетка не боится смелых высказываний, которые только подогревают интерес к ее личности. В одном из интервью Роуз сказала, что ее жизнь идеальна. Девушка показывает формы миру, бросая вызов Ким Кардашьян. Деми считает, что Ким выглядит гораздо хуже нее.