Соблазнительная Эмили Ратаковски засветила пышную грудь в купальнике: горячие фото
Откровенная, страстная, сексапильная Эмили Ратаковски любит делиться с поклонниками жаркими фотографиями. Звезда не теряет ни одного случая похвастаться стройной фигурой.
Известная английская актриса и модель Эмили Ратажковски часто позирует для рекламных кампаний и в провокационных фотосессиях. На днях на своей странице в инстаграме она опубликовала откровенные кадры с отдыха.
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Каждое фото Ратаковски – это страсть, сексуальность и привлекательность. Она каждый раз демонстрирует свои соблазнительные формы, не имеет комплексов и не боится мнения других людей. На новых фотографиях Эмили изображена в коричневом купальнике с интересным принтом. Модель похвасталась пышной грудью, сделав яркие селфи.
Ее шею украшала тоненькая золотая цепочка. Волосы Ратаковски были распущенными, а лицо сияло легким макияжем.
Сексапильная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Горячая Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
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