Соблазнительная Тина Кароль похвасталась пышным бюстом в корсете: фото

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Тина Кароль
Тина Кароль / Instagram / @tina_karol

Украинская певица Тина Кароль продолжает очаровывать поклонников в социальных сетях новыми снимками с роскошных фотосессий.

Новое соблазнительное фото Тина опубликовала на своей странице в Instagram. Автором фотографии выступил украинский фотограф Антон Кулаковский.

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На снимке Кароль позирует в облегающем корсете небесного цвета с глубоким декольте и блестящими камнями из коллекции бренда artemklinchuk. Образ певицы завершает клетчатый жакет от Gasanova и серьги с массивными жемчужинами.

Для фотосессии артистка подготовила традиционный для нее макияж с акцентом на красных губах и укладку волос с локонами.

"Роскошная женщина", "Тина, невероятная красивая", "Богиня", – пишут пользователи в комментариях под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 

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Теги: LifeStyle Музыка Новости LifeStyle Тина Кароль
Источник: LifeStyle 24
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