Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха
Обольстительная модель отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим мужем продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Она не упускает случая в очередной раз продемонстрировать свое подтянутое тело и упругие ягодицы.
Американская модель и актриса радует поклонников фотографиями из своей личной жизни. Она часто показывает откровенные образы с глубоким декольте или эротическим мини. Когда же дело касается отдыха на побережье Индийского океана, то сомнений не возникает – Эмили разделит удовольствие со своими подписчиками.
Модель Деми Роуз похвасталась оголенными ягодицами на пляже: фото 18+
Пара остановилась в роскошном пятизвездочном отеле Waldorf Astoria. Девушка в своем инстаграме продемонстрировала фото потрясающей красоты – голубая вода сливается с небесным горизонтом. Такие виды Эмили украсила загадочной позой в черном бикини с полуоборота. Избранный ракурс прекрасно подчеркнул идеальные ягодицы манекенщицы.
Я заранее прошу прощения за бессмысленное количество контента, который буду публиковать с этого небесного места,
– не скрыла свое удовольствие Эмили.
На другой фотографии Эмили изображена вместе с мужем Себастьяном. Она сидит на плечах продюсера в белом купальнике. Себастьян довольно улыбается и не скрывает свою радость. Очевидно, модель решила отдохнуть от роскошных макияжей и причесок, учитывая ее взъерошенные волосы.
Мальдивская курица,
– поглумилась над своим внешним видом секс-символ.