Соблазнительные фото Эмили Ратаковски с семейного отдыха

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Модель Эмили Ратаковски / Instagram /@emrata

Обольстительная модель отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим мужем продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Она не упускает случая в очередной раз продемонстрировать свое подтянутое тело и упругие ягодицы.

Американская модель и актриса радует поклонников фотографиями из своей личной жизни. Она часто показывает откровенные образы с глубоким декольте или эротическим мини. Когда же дело касается отдыха на побережье Индийского океана, то сомнений не возникает – Эмили разделит удовольствие со своими подписчиками.

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Пара остановилась в роскошном пятизвездочном отеле Waldorf Astoria. Девушка в своем инстаграме продемонстрировала фото потрясающей красоты – голубая вода сливается с небесным горизонтом. Такие виды Эмили украсила загадочной позой в черном бикини с полуоборота. Избранный ракурс прекрасно подчеркнул идеальные ягодицы манекенщицы.

Я заранее прошу прощения за бессмысленное количество контента, который буду публиковать с этого небесного места,
– не скрыла свое удовольствие Эмили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

На другой фотографии Эмили изображена вместе с мужем Себастьяном. Она сидит на плечах продюсера в белом купальнике. Себастьян довольно улыбается и не скрывает свою радость. Очевидно, модель решила отдохнуть от роскошных макияжей и причесок, учитывая ее взъерошенные волосы.

Мальдивская курица,
– поглумилась над своим внешним видом секс-символ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Соблазнительные фото с отдыха Эмили Ратаковски​ / Instagram /@emrata
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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Звездные романы Мальдивы Эмили Ратажковски
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