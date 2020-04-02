Соблюдая дистанцию: как британцы развлекаются на карантине

Жители Великобритании нашли отличный способ, как развлечься на карантине и вышли на улицу, чтобы потанцевать. При этом они придерживались безопасной дистанции, чтобы предотвратить инфицирование.

Карантин – настоящее испытание для миллионов людей, которые вынуждены оставаться дома. Многие потеряли работу, не имеют возможности встретиться с родными не успели вернуться из-за границы до закрытия границ. Однако британцы на собственном примере показывают, что в изоляции можно и повеселиться, главное – придерживаться безопасной дистанции, чтобы не было близкого контакта с посторонними людьми.

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В сети появилось зажигательное видео, где жители одной из улиц Великобритании вышли из своих домов и начали танцевать прямо на дороге. На этом месте подобные танцы происходят для каждого в 11 часов утра. Во время танца жители находятся на безопасном расстоянии друг от друга.

Ролик свидетельствует о том, что даже в сложное время, которое сейчас переживает вся планета, можно найти позитив и не отчаиваться. Главное – заботиться о здоровье и жизни и соблюдать все правила, которые могут спасти от инфицирования.

Отметим, по состоянию на 1 апреля в Великобритании количество больных COVID-19 составляло 25 504 человека. От заражения коронавирусом скончались 2 356 человек, из которых 563 ушли из жизни за последние сутки. Количество пациентов, которые выздоровели, составляет 179 и это число не растет с 31 марта.



Как не заболеть коронавирусом/инфографика 24 Канала