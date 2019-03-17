Собрала всех бывших, – Оля Полякова с юмором показала закулисье своих концертов
Популярная певица Оля Полякова имеет насыщенный гастрольный график. Каждый раз звезда демонстрирует новое феерическое шоу, которое поражает всех поклонников. На днях певица решила показать, как создаются постановки к ее выступлениям, собрав в одном помещении "бывших" с шоу "Танцы со звездами".
"Королева ночи" Оля Полякова, кроме вокальной карьеры, еще и активный блогер. Поэтому на ее странице в Instagram есть немало кадров из частной жизни и насыщенных гастролей. Любит артистка хвастаться и кадрами из-за кулис. Так, на днях она показала репетицию к своему новому туру.
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Оля Полякова предстала перед поклонниками без макияжа в компании двух известных танцовщиков – Максима Ежова и Максима Леонова. Оба мужчины участвовали в шоу "Танцы со звездами-2018". Такое трио Оля Полякова решила с юмором представить читателям ее блога, назвав танцовщиков бывшими.
Я собрала всех бывших с проекта "Танцы со звездами": бывшего Леси Никитюк и Маши Ефросининой. Двух Максимов! И мы едем с ними к вам в тур!
– отметила Оля Полякова.
Кроме этого, в Instagram-Stories артистка показала фрагменты с эффектной постановки. Оля Полякова в красной юбке едва устояла на ногах, повторяя сложные па и хореографические поддержки. Соответствующее видео сразу же распространили сторонники звезды в фан-группе.
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