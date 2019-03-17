Собрала всех бывших, – Оля Полякова с юмором показала закулисье своих концертов

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Популярная певица Оля Полякова имеет насыщенный гастрольный график. Каждый раз звезда демонстрирует новое феерическое шоу, которое поражает всех поклонников. На днях певица решила показать, как создаются постановки к ее выступлениям, собрав в одном помещении "бывших" с шоу "Танцы со звездами".

"Королева ночи" Оля Полякова, кроме вокальной карьеры, еще и активный блогер. Поэтому на ее странице в Instagram есть немало кадров из частной жизни и насыщенных гастролей. Любит артистка хвастаться и кадрами из-за кулис. Так, на днях она показала репетицию к своему новому туру.

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Оля Полякова предстала перед поклонниками без макияжа в компании двух известных танцовщиков – Максима Ежова и Максима Леонова. Оба мужчины участвовали в шоу "Танцы со звездами-2018". Такое трио Оля Полякова решила с юмором представить читателям ее блога, назвав танцовщиков бывшими.

Я собрала всех бывших с проекта "Танцы со звездами": бывшего Леси Никитюк и Маши Ефросининой. Двух Максимов! И мы едем с ними к вам в тур!
 отметила Оля Полякова.

Кроме этого, в Instagram-Stories артистка показала фрагменты с эффектной постановки. Оля Полякова в красной юбке едва  устояла на ногах, повторяя сложные па и хореографические поддержки. Соответствующее видео сразу же распространили сторонники звезды в фан-группе.

 

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Теги: Оля Полякова Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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