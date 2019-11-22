"Социальная проблема требует голоса": как в пельменной отреагировали на секситский скандал

На днях сеть взбудоражили 2 постера в социальной сети Instagram, где на странице стритфуда с Бессарабки в Киеве были изображены провокационные кадры "Только не на лицо" и "дорогА дорОга". На провокационную рекламу уже отреагировали сами представители заведения быстрого питания.

Почему возник скандал вокруг пельменной?

На первом постере предстала обнаженная девушка с белым веществом на лице, когда она пробовала пельмень, а ее волосы поддерживал мужчина. "Только не на лицо". Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", – сначала так был подписан снимок с девушкой в инстаграме @p.pelmeni.

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"Тольки не на лицо": скандальный сексистский постер на странице пельменной / Instagram / @P.pelmeni

На другом кадре был изображен парень, который из муки от пельменей сделал имитированную "дорожку" и через свернутую денежную купюру втягивал ее в себя. "дорогА дорОга. Все дороги Киева ведут в одно место! Место, где знают как и с чем приготовить тебе порцию горячих", – говорилось в подписи к скандальной публикации.



Другой постер, который намекает на наркотическую зависимость на странице пельменной / Instagram / @P.pelmeni

После неоднозначной и кое-где возмущенной реакции пользователей в сети администраторы сообщества полностью отредактировали свои публикации, отсылая к статистике о сексизме и наркотической зависимости, а также о домашнем насилии.

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Реакция представителей пельменной

В новом видеоролике, в котором приняла участие та же девушка, что в фоторекламе "Только не на лицо", говорится о том, что "Это социальные проблемы, о них нужно говорить". В заметке к видео представители заведения объясняют, что такими постерами они пытались привлечь к себе внимание аудитории и СМИ.

Что мы должны еще сделать, чтобы ты понял – социальная проблема требует голоса. Громкого, надрывного, скандального. Голоса, на который сойдутся неравнодушные. Сойдутся все, кто услышал,

– говорится в комментарии.

В публикации говорят, что у них есть история, которая включает в себя три проблемы, отраженные в предыдущих публикациях: сексизм, наркозависимость и домашнее насилие. По их словам, есть еще сотни других, о которых молчат: расизм, буллинг, похищение и другие. Поэтому такими провокационными кадрами они хотели распространить статистику данных проблем, поскольку они нашли данные только за 2018 год.

Когда запахло скандалом, о нас написали многие СМИ, но пытаясь оценить масштабность проблемы домашнего насилия в Украине, мы нашли только статистику за 2018 год. Что, не интересно? Мы не показали вам, а заставили увидеть актуальные цифры, а теперь пусть говорят все!

– подытожили в публикации.

Читатели инстаграм-страницы тоже отреагировали на видеоролик, отметив, что администраторам стоит перестать врать о том, что все сразу так и планировалось. Другие же возмутились на то, что все публикации были отредактированы после развития скандала. Некоторые пользователи все же поддержали пельменную на Бессарабке и назвали такой ход оригинальным и интересным.



Скриншоты сообщений с новым отредактированным текстом на странице пельменной в Киеве / Instagram / @P.pelmeni