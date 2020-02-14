Софи Тернер вместе с мужем впервые вышла в свет после новостей о беременности: фото

На днях весь мир заговорил о пополнении в семье 23-летней актрисы Софи Тернер и 30-летнего певца Джо Джонаса. И пока супруги не спешат каким-то образом подтверждать слухи о беременности, папарацци удалось заметить пару во время прогулки в городе Цюрих.

Накануне, 12 февраля, издание JustJared сообщил, что актриса Софи Торнер беременна первенцем. Об этом сообщило близкое окружение звездной четы. И пока СМИ с нетерпением ждут официального подтверждения от будущих родителей, пара не спешит публично обсуждать личную жизнь.

Важно! Актриса Софи Тернер беременна первенцем

Софи Тернер и Джо Джонас устраивают романтические прогулки по Швейцарии. Пару поймали папарацци в городе Цюрих, куда Джо вместе с музыкантами приехал в рамках концертного тура Happiness Begins. Любящая жена поддержала мужа во время гастролей.

Софи Торнер для выхода выбрала кожаный объемный бомбер, белое худые и серые лосины, которые подчеркнули стройные ноги актрисы. Ее удобный образ дополнили массивные черные кроссовки, солнцезащитные очки и серьги-кольца. Такой выбор в пользу одежды оверзайз лишь подтверждает то, что будущая мама хочет скрыть от общественности изменения в своей хрупкой фигуре.



Актриса Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке в Цюрихе / E! News

А вот ее любимый Джо Джонас отметился неизменным изысканным вкусом даже при будничной прогулке. Он выбрал зеленые классические брюки в клеточку, которые гармонировали с кожанкой в тон. Певец положил объемную куртку черного цвета и замшевые ботинки в пасмурные погоду в Цюрихе.

Напомним, что супружеские обеты Софи Тернер с 30-летним Джо Джонасом дали в Лас-Вегасе в мае 2019 года, а через несколько месяцев собрали родных и друзей на роскошной свадебной церемонии во Франции.