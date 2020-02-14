Солист группы "Фиолет" сделал особый сюрприз для жены на День Валентина: видео

В День святого Валентина даже те, кто не называют себя романтиками, все таки поддаются магии праздника. Исключением не становятся и украинские звезды, которые охотно делятся рассказами о сюрпризах для своих избранников. Так, лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк очаровал сеть романтическим роликом для жены Лоры.

В видео артист трепетно ​​поздравил любимую с Днем святого Валентина. На кадрах Сергей Мартынюк появился со своей любимой Лорой, что покорило зрителей романтикой. Кадры пара сняла во время совместной поездки в Барселону, а вот саундтреком стала акустическая песня "Коли усміхаєшся ти" из мини-альбома "Все честно".

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Для меня это еще одно признание жене в моей любви к ней и благодарности за поддержку в жизни и творчестве,

– пояснил Сергей Мартынюк.

Благодаря романтическому сюрпризу поклонники артиста увидели не только особую гармонию в его браке, но и живописные улочки испанского города. От гостиничной жизни до прогулок вдвоем – Сергей Мартынюк и Лора снимали все на телефоны. А в Киеве уже отснятые кадры смонтировали в особое видео ко Дню влюбленных.

"Уже несколько лет подряд в канун Нового года мы с Лорой отправляемся в какое-нибудь небольшое путешествие, чтобы 28 декабря отметить мой день рождения. Это уже маленькая, но очень важная семейная традиция. Этакая точка обнуления и возможность перевести дыхание после туров, фестивального сезона и многочисленных концертных странствий. на этот раз выбор пал на Барселону, куда мы так давно мечтали попасть. Живописные улочки старого города, легендарная архитектура Гауди, старые атмосферные магазинчики с винилом, море и температура под 20, вкусная кухня и первые песенные наработки для будущего альбома", – поделился Сергей Мартынюк.

Смотрите романтическое видео Сергея Мартынюка из группы "Фиолет" ко Дню влюбленных: