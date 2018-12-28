Солист группы O.Torvald очаровал сеть семейными снимками

14 Читати новину українською
Солист группы O.Torvald Женя Галич с сыном
Солист группы O.Torvald Женя Галич с сыном / Instagram / @jenia_galich

Накануне Нового года вокалист популярного коллектива O.Torvald Женя Галич принял участие в праздничной фотосессии. Артист позировал перед камерой со своей семьей

В своем блоге Женя Галич опубликовал серию новогодних фото со своей женой Валерией и детьми. Счастливая семья позировала перед камерой в стильных пижамах. Для фотосессии Женя и Валерия Галич выбрали свое жилье, которое стильно декорировали перед праздниками.

Читайте также: Солист O.Torvald Женя Галич примерил свадебный наряд с женой: очаровательные фото

"Я задыхаюсь от нежности", – лаконично написал Женя Галич.

Женя Галич з сином
Женя Галич с сыном / Instagram / @jenia_galich

Известно, что автором съемки была фотограф Оля Стеценко. По ее словам, фотосессия в семье солиста группы O.Torvald состоялась по-настоящему, без наигранных локаций, в удобной одежде и с неподдельными чувствами. Это подтвердила и жена Жени Галича – Валерия.

"Остановить бы момент! Разве может быть в этом мире что-то волшебнее? Ребята просто приехали к нам утром и часик побыли с нами, мы не позировали, не "готовились" к съемке, ничего не планировали и не делали специально, поэтому все прошло легко и весело! А главное – какие вышли кадры", – рассказала Валерия Галич.

Новорічна фотосесія родини Жені Галича
Новогодняя фотосессияя семьи Жени Галича / Instagram / @stproduct.mrs

Кумедні кадри зщ Женьою Галичем
Смешные кадры с Женей Галичом / Instagram / @stproduct.mrs

Новорічні знімки
Новогодние съемки / Instagram / @stproduct.mrs

Дружина та діти лідера гурту O.Torvald
Жена и дети лидера группы O.Torvald / Instagram / @stproduct.mrs

Син Жені Галича
Сын Жени Галича / Instagram / @stproduct.mrs

Чарівна родинна фотосесія
Волшебная родинна фотосесія / Instagram / @stproduct.mrs

Женя Галич з дітьми прикрасив ялинку
Женя Галич с детьми украсил елку​ / Instagram / @stproduct.mrs

Діти в новорчіній зоймці
Дети в новогодней съемке/ Instagram / @stproduct.mrs

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Дети и несовершеннолетние Музыка O.Torvald
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
сегодня 16:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году
Олена Булан 106
Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
сегодня 15:05 Топ-5 рождественских книг: как усилить атмосферу зимних праздников
Євгенія Мазур 28
Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
сегодня 14:32 Джону Ледженду – 40: топ-5 песен популярного исполнителя
20
Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома
сегодня 14:25 Меню на Новый год 2019: какие вкусные блюда приготовить дома
567
Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
сегодня 14:15 Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
584
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 11:37 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
45242
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук