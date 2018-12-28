Солист группы O.Torvald очаровал сеть семейными снимками

Накануне Нового года вокалист популярного коллектива O.Torvald Женя Галич принял участие в праздничной фотосессии. Артист позировал перед камерой со своей семьей

В своем блоге Женя Галич опубликовал серию новогодних фото со своей женой Валерией и детьми. Счастливая семья позировала перед камерой в стильных пижамах. Для фотосессии Женя и Валерия Галич выбрали свое жилье, которое стильно декорировали перед праздниками.

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"Я задыхаюсь от нежности", – лаконично написал Женя Галич.



Женя Галич с сыном / Instagram / @jenia_galich

Известно, что автором съемки была фотограф Оля Стеценко. По ее словам, фотосессия в семье солиста группы O.Torvald состоялась по-настоящему, без наигранных локаций, в удобной одежде и с неподдельными чувствами. Это подтвердила и жена Жени Галича – Валерия.

"Остановить бы момент! Разве может быть в этом мире что-то волшебнее? Ребята просто приехали к нам утром и часик побыли с нами, мы не позировали, не "готовились" к съемке, ничего не планировали и не делали специально, поэтому все прошло легко и весело! А главное – какие вышли кадры", – рассказала Валерия Галич.



Новогодняя фотосессияя семьи Жени Галича / Instagram / @stproduct.mrs



Смешные кадры с Женей Галичом / Instagram / @stproduct.mrs



Новогодние съемки / Instagram / @stproduct.mrs



Жена и дети лидера группы O.Torvald / Instagram / @stproduct.mrs



Сын Жени Галича / Instagram / @stproduct.mrs



Волшебная родинна фотосесія / Instagram / @stproduct.mrs



Женя Галич с детьми украсил елку​ / Instagram / @stproduct.mrs