Солистка группы YUKO заявила, что могла быть участницей Go_A

Фольклорные украинские группы получили за последние годы бешеную популярность. Так, финалисты Нацотбора 2019 года прокомментировали успех своих коллег из Go_A. А Юлия Юрина даже заявила, что могла выступать в составе коллектива, который поедет на Евровидение.

Артистка стала приглашенной звездой программы "Кто сверху?", что выходит на "Новом канале". Во время съемок Юлия Юрина ответила на один из самых популярных вопросов: "Как она относится к сравнению YUKO и Go_A?"

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Как оказалось, солистка группы едва не возглавила Go_A в 2015 году. Однако из-за разногласий в творческих взглядах Юлия Юрина отказалась от этого сотрудничества с талантливыми музыкантами. Но это никак не повлияло на дружеские отношения между Go_A и YUKO.

"С Go_A мы дружим, вместе учились. Более того, 5 лет назад я чуть не стала участницей этой группы. Но кое-что в их музыке мне не подошло, поэтому мы со Стасом Королевым вскоре основали YUKO. Еще один интересный факт: для участия в одном из телевизионных шоу Тарас Шевченко (участник Go_A, – LifeStyle 24) одалживал мне свой барабан. Поэтому наши творческие пути пересекались неоднократно", – рассказала Юлия Юрина.

Кроме этого, певица не скрывала, что шансы украинского коллектива на Евровидении не высокие. Юлия Юрина прогнозирует, что Go_A войдет в 20-ку вокалистов международного конкурса.

"Я радуюсь, что украинский фольклор становится востребованным и нравится людям. Я не скажу, что лично мне очень "заходит" музыка Go_A, но вижу, что украинцы от нее в восторге. В конце концов они же выбрали Go_A представителями своей страны на Евровидении. Думаю, что они войдут в 20-ку финалистов. В любом случае желаю им удачи и хочу, чтобы украинская песня распространялась по всему миру", – заявила она.

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В конце общения с журналистами Юлия Юрина предположила, что YUKO могли бы одержать победу на Нацотборе 2020 года, если бы подали заявку на участие в шоу.

"Украинская аудитория очень непредсказуема. В прошлом году во время первого эфира мы были в топе, а во время второго – в п*пе. Непонятно, что нашим людям понравится сегодня и не понравится завтра. Возможно, у YUKO и были шансы победить в этом году, если бы мы участвовали. А, может, и нет", – с юмором добавила она.

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Известно, что впервые в истории участия в " Евровидении Украина бы презентовала трек национальным языком. На Нацотборе победил группа Go_A с песней "Соловей". Однако из-за пандемии коронавируса конкурс решили отменить: теперь он состоится только в 2021 году, представлять Украину будут все те же Go_A, вот только с другой песней.

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