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Солистка The Hardkiss Юлия Санина продемонстрировала главный тренд весны: фото

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Певица Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss

Солистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина умеет поражать не только эпатажными концертными образами, но и стильным повседневным нарядом. На днях звезда поделились фотографией в модной юбке макси.

Юлия Санина является прекрасным примером талантливой певицы, жены и мамы. Также она имеет замечательный вкус в одежде и знает, какие вещи нужны для того, чтобы всегда выглядеть эффектно и изысканно. На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала стильное фото.

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На снимке артистка позирует в юбке макси с принтом "гусиные лапки", гольфе черного цвета и бежевом пальто. Такой наряд Юлия соединила с массивными сапогами. В руках певица держит черную сумку.

Волосы певица аккуратно уложила, а на лице сделала макияж, выделив темной помадой губы.

Как же меня бодрит эта юбка в такой пасмурный день,
– написала под фото Юлия Санина.

Принт "гусиные лапки" будет актуальным в этом сезоне, особенно среди верхней одежды, жакетах и ​​костюмах.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle The Hardkiss Стиль и мода
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