Солистка The Hardkiss снялась в семейной фотосессии: трогательные снимки

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Юлия Санина показала семейные фото
Юлия Санина показала семейные фото / Instagram / @the_hardkiss

Солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина снялась в нежной фотосессии вместе со своим сыном Данилой и мужем Валерием Бебко.

Новые снимки Юлия Санина опубликовала на своей странице в инстаграме. В подписи звездная мама отметила, что это милейшая фотосессия в ее жизни.

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На фотографиях певица позирует в белом кружевном платье с черной кожаной курткой, Валерий – в синей клетчатой рубашке и черных штанах, а их 4-летний сын Даниил – в белой футболке и джинсовке. Автором фото стала Виктория Литта.

Более милой фотосессии у нас еще не было! Спасибо за волшебный день! Виктория Лита, как же профессионально и быстро! Поймать в кадре Даню, это миссия невыполнима, но у вас получилось!
– добавила в подписи солистка The Hardkiss

 


Юлия Санина Валерий Бебко и их сын Даниил / Instagram / @the_hardkiss

Добавим, фронтмен Тһе Hardkiss Юлия Санина вышла замуж за гитариста группы Валерия Бебко в 2011 году, а в ноябре 2015 у влюбленных родился сын Даниил.

Супруги уделяют немало времени воспитанию их первенца и пытаются развивать мальчика специальными занятиями, а также не позволяют пользоваться гаджетами. По мнению звезды, раннее развитие у ребенка должго быть подвижным.


Юлия Санина Валерий Бебко и их сын Даниил / Instagram / @the_hardkiss


Юлия Санина Валерий Бебко и их сын Даниил / Instagram / @the_hardkiss


Юлия Санина Валерий Бебко  / Instagram / @the_hardkiss

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle The Hardkiss Звездные дети Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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