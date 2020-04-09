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Sonya Kay рассказала причину смерти отца и отменила свадьбу

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Sonya Kay / Instagram / @sonyakayofficial

Две недели назад украинская певица Sonya Kay потеряла отца. Девушка призналась, что он долгое время боролся с раком и заявила, что ее долгожданной свадьбы не будет.

Sonya Kay была очень близка с отцом и до сих пор не может поверить, что его больше нет. Для нее это большое потрясение и горе. Артистка решила отменить свадьбу, которая должна была состояться летом этого года. Все это она рассказала в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

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Папа исполнительницы, бизнесмен Сергей Хлябич в течение длительного времени боролся с раком. Человек победил болезнь, однако у него неожиданно оборвался тромб.

Мама позвонила и сказала: "Папа умер". У меня был шок. Я не понимала, что происходит. Он только приехал с мамой из Израиля, где его лечили от онкологии. Отец выздоровел, все было хорошо. Нам сказали, что оборвался тромб и он умер за секунду,
– рассказала Sonya Kay.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Для девушки это невероятная трагедия и она приняла решение отменить роскошную свадьбу, которое планировалось на июнь.

Свадьбы не будет, потому что она не нужна мне без него. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше,
– заявила певица.

О смерти Сергея Хлябича стало известно 25 марта. Этой новостью поделилась в сети тетя Sonya Kay София Ротару. Артистка рассказала, что накануне умер муж ее младшей сестры Лиды.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Потери Звездные свадьбы
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