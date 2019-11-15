Sonya Kay выходит замуж: как выглядит кольцо артистки

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Sonya Kay выходит замуж / Instagram / @sonyakayofficial

Украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич) выходит замуж. Племянница Софии Ротару призналась, что отношения с ее избранником не были длительными, но муж решил создать с ней семью.

Как рассказала Sonya Kay в "Завтраке с 1 + 1", предложение жениться ее любимый сделал неожиданно, после 5 месяцев отношений. Однако, певица решила согласиться и уже в июне 2020 года планирует пойти к алтарю.

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"Это все произошло очень быстро. Мы встречались пять месяцев и потом он мне сделал предложение, от которого я не смогла отказаться", - поделилась Sonya Kay.

Сейчас певица не разглашает имени своего будущего мужа. Известно только, что он не принадлежит к отечественному шоу-бизнесу. Не раскрывала Sonya Kay и деталей признания, отметив, что все произошло быстро, "по-домашнему и очень сентиментально".

Во время эфира артистка показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил любимый. Ювелирное изделие можно увидеть и на официальной инстаграм-странице. Перстень сделан в виде цветка, лепестки которого сделаны из драгоценных камней.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Что известно про Sonya Kay?
С детства вокалистка росла в творческой обстановке. Ее тетей является знаменитая София Ротару, однако сравнивать свое творчество с родственниками Sonya Kay не любит. Кроме этого, мама девушки пела в известном коллективе "Черемош". С 2015 года Sonya Kay активно выпускала треки, которые сразу же становились хитами. В частности, артистке принадлежат композиции "Слушай мое сердце", "Звездный саундтрек", "Обними меня", "Параллельный мир". До сих пор ничего не было известно о личной жизни Sonya Kay, ведь информацию о романах она не разглашала.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные свадьбы
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