Sonya Kay выходит замуж: какая идеальная церемония для артистки

2020 год станет особенным для Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич). Талантливая певица готовится к роскошной свадьбе, которая пройдет летом. Журналистам LifeStyle 24 она решила рассказать, какой будет ее идеальная церемония.

По словам Sonya Kay, свадьбы не должны устраиваться для сотен гостей, которых молодожены даже не знают. Поэтому ее церемония будет уютной и закрытой для посторонних. Певица призналась, что пригласит на праздник только самых близких родственников и друзей, которые разделят с ней счастливый день.

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"Идеальная свадьба для меня – это только родственники вокруг. Я считаю, что это очень душевный праздник, который должен быть только для вас обоих. Поэтому хочу, чтобы были только близкие люди, а не десятки тех, кого не знаю, и развлекать их на свадьбе я не собираюсь. Хочу, чтобы мне этот день запомнился на всю жизнь. Пусть рядом будут родные, кого я знаю, люблю, уважаю – для меня это идеально", – рассказала Sonya Kay.

Сейчас звездная невеста готовится к свадьбе и не сдерживает своего восторга от предстоящего события. Sonya Kay призналась, что уже пересмотрела немало каталогов с платьями и уже к началу 2020 года пойдет на первые примерки наряда невесты.

Я уже пересмотрела все сайты, каталоги, магазины и уже скоро буду выбирать. Не дождусь, когда буду это делать,

– добавила она.

О помолвке Sonya Kay стало известно в середине ноября. Артистка призналась, что получила кольцо от любимого после 5 месяцев отношений. Сейчас пара, которая полтора года вместе, усиленно готовится к свадьбе и совместно посещает родственников.

Избранника певица пока предохраняет от чрезмерного внимания журналистов и общественности, поэтому как выглядит любимый Sonya Kay, ее поклонники могут только догадываться. Известно, что мужчина – перспективный украинский хоккеист, моложе артистки на 3 года. Спортсмен уже познакомился с родителями певицы. Парень настолько понравился родственникам Sonya Kay, что его охотно приглашают на семейные праздники и Новый год.

"Я проведу этот праздник с родителями, мама уже готовит много вкусностей, уже все купила и ждет меня с женихом... Они уже знакомы достаточно давно, ведь мы полтора года вместе. Родители его просто обожают. Не знаю, что должно произойти, чтобы им не понравился парень, которого я выбрала, тем более, мой жених. Они счастливы, что я выхожу замуж, потому что сколько же можно ждать", – рассказала в интервью Sonya Kay.