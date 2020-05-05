Фильмы-сказки для увлекательного вечера с детьми: 7 лучших новинок Голливуда

В Украине продлили карантин до 22 мая. Поэтому, чтобы маленьким киноманам и их родителям не приходилось скучать, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, какие же фильмы со сказочными сюжетами покорили мир.

Во внимание брались семейные фильмы, которые вышли в прокат за последние 5 лет. Именно эти голливудские киноленты, вероятно, вы могли пропустить. Поэтому 24 канал предлагает не медлить и наверстать это.

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"Аладдин"

Год выхода – 2019

Возрастное ограничение – нет

Это хорошая и одновременно увлекательная история об уличном воре Аладдине. Он страстно влюблен в принцессу Жасмин и стремится завоевать ее сердце. Коварный визирь дает ему такую возможность: парень должен завладеть волшебной лампой и получить за это вознаграждение. Аладдин действительно избранный: ему удается пробраться в пещеру и украсть артефакт. Понимая силу находки, он не хочет отдавать лампу в плохие руки.

Смотрите трейлер к фильму "Алладин": видео

"Малефисента: Владычица тьмы"

Год выхода – 2019

Возрастное ограничение – 12+

Если же ваши дети – школьники, тогда для семейного вечера идеально подойдет сказочная история "Малефисенты". По сюжету, проходит несколько лет, с тех пор как Малефисента наложила проклятие на юную принцессу Аврору. Чтобы выстоять в борьбе против темных сил, королева Ингрит ищет союзников. Но можно ли противостоять могучей колдунье?

Смотрите трейлер к фильму "Малефисента: Владычица тьмы": видео

"Алиса в зазеркалье"

Год выхода – 2016

Возрастное ограничение – нет

Это увлекательная история девочки Алисы, которая попадает во все новые приключения. Главная героиня была убеждена, что ее уже ничего не удивит, ведь она уже побывала в стране чудес. Однако впереди у Алисы другие приключения: она отправляется в Зазеркалье. Здесь весь мир – большая шахматная доска, где девушка – всего лишь крошечная фигурка.

Смотрите трейлер к фильму "Алиса в зазеркалье": видео

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"Золушка"

Год выхода – 2015

Возрастное ограничение – 6+

Наверное, нет ни одного киномана, который бы не знал сказочной истории о Золушке. В 2015 году знаменитую сказку экранизировали, поэтому юных зрителей ожидает трогательный рассказ о бедной девушке, которая становится принцессой.

Смотрите трейлер к фильму "Золушка": видео

"Красавица и Чудовище"

Год выхода – 2017

Возрастное ограничение – нет

Для маленьких и взрослых киноманов есть еще одна знаменитая сказка, снятая со зрелищными спецэффектами. Речь идет о "Красавице и Чудовище". Фильм расскажет легенду о заколдованном принце, который превратился в монстра. Однако за жутким обликом скрывается человек, готовый пожертвовать своей жизнью ради другого. Ну, и конечно, отдать все он может за любовь красавицы Белль.

Смотрите трейлер к фильму "Красавица и Чудовище": видео

"Кролик Питер"

Год выхода – 2018

Возрастное ограничение – нет

В центре забавного и увлекательного фильма – Кролик Питер. Он живет возле одной фермы и лакомится свежими овощами. Однако его привычные будни становятся другими, когда приезжает новый владелец поместья – мистер Макгрегор. Пушистые кролики, зайчата, мышата не вызывают у него симпатии, поэтому звери объединяются для "войны".

Эта история настолько понравилась детям, что авторы фильма сняли его продолжение. "Кролик Питер: побег в город" выйдет на большой экран уже в 2021 году.

Смотрите трейлер к фильму "Кролик Питер": видео

"Король Лев"

Год выхода – 2019

Возрастное ограничение – нет

И невозможно обойти вниманием новый фильм от студии Disney – "Король Лев". С красочными спецэффектами зрители смогут просмотреть историю львенка Симбы. Авторы проекта детально воссоздали сюжет культового мультфильма, который уже покорил мир.

Смотрите трейлер к фильму "Король Лев": видео