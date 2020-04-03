Создатели документального фильма Disney рассказали о сотрудничестве с Меган Маркл
Герцоги Сассекские не прекращают привлекать внимание к своей жизни. Ежедневно инсайдеры или представители киноиндустрии дают новые детали о буднях принца Гарри и Меган Маркл. Так, авторы документального фильма "Слоны" рассказали, как проходило сотрудничество с американкой.
Как сообщает издание People, новая работа Меган Маркл будет предусматривать расширение прав и возможностей женщин в мире. Эта тема беспокоит жену принца Гарри с детства, поэтому даже после складывания королевских обязанностей она будет развивать инициативы.
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Подтверждением этому стала беседа Меган Маркл и режиссера документального фильма Ванессы Берловиц. По словам представительницы киноиндустрии, герцогиня с интересом слушала о матриархате у слонов и не скрывала своего восторга от работы над кинолентой Disney. Фильм расскажет о путешествии стада, которое ведет пустыней слониха по имени Гайя. Именно этого персонажа озвучила Меган Маркл.
"Герцогиня Сассекская была поражена слонами, особенно поведением самок, у которых в семье – ведущая роль. Все дело в женском лидерстве. Это совсем другая форма власти, так как речь идет о согласованном лидерстве. Герцогиня была абсолютно очарована этим зрелищем", – рассказала Ванесса Берловиц.
Известно, что работа над документальным фильмом прошла в Лондон еще в октябре 2019 года. Принц Гарри и Меган Маркл полгода работали над подготовкой к обнародованию заявления по складыванию королевских обязанностей. Герцог Сассекский поддержал свою жену и присутствовал при записи ее голоса, однако решил все же не приобщаться к телепроекте Disney. Премьера фильма "Слоны" состоялась в пятницу, 3 апреля.
Все средства, которые супруги получили от Disney, символически передали благотворительной организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров.
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