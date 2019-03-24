Создатели "Игры престолов" спрятали 6 оригинальных тронов в различных уголках мира: как их найти

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Создатели "Игры престолов" спрятали 6 оригинальных тронов в различных уголках мира
Создатели "Игры престолов" спрятали 6 оригинальных тронов в различных уголках мира / bilderbeste.com

Создатели одного из самых популярных сериалов современности "Игры престолов" всколыхнули миллионы поклонников новым квестом. Они спрятали 6 оригинальных тронов ленты в разных уголках мира. Активные фанаты уже нашли два из них.

Какие троны из "Игры престолов" уже нашли

На поиски тех самых железных тронов, которые являются причиной смертельной борьбы правителей различных династий в сериале, бросились поклонники со всего мира и уже даже достигли успеха.

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Одни счастливцы после трехдневных поисков нашли первый Трон Леса в английском Глостшире.

Перший трон знайшли в Англії
Первый трон нашли в Англии

Еще один трон сейчас находится на Севере. Его пара путешественников разыскала в снегах шведского Бйорклидена.

Другий трон був знайдений у Швеції
Второй трон был найден в Швеции

Как найти другие троны

Теперь, по правилам квеста, создатели сериала публикуют новые видео железных тронов в формате 360 градусов, чтобы поклонники смогли зацепиться за локацию. Следовательно, сейчас продолжаются поиски третьего и четвертого престолов.

Фанаты могут посмотреть 360-градусное видео с локации и наблюдать за ним в режиме реального времени. Как только находят один трон, активизируется видео из другой локации. Каждый раз дается ограниченное время, чтобы отыскать Железный трон. За отсчетом можно следить на официальном сайте "Игры престолов".

Украинский трон в Запорожье

Железный трон хранится в Запорожье. И хотя это лишь копия из сериала, он не менее легендарный. Сделали его из оружия и разорванных снарядов настоящей войны, которая уже 5 год идет на Востоке Украины. Сейчас престол войны находится в Запорожском краеведческом музее.

Туда его передал местный меценат, выкупивший трон на благотворительном аукционе. Экспонат пользуется большой популярностью среди посетителей.

Український залізний трон
Украинский железный трон

Сериал "Игра престолов", снятый по книге Джорджа Мартина, начал собирать миллионы поклонников у телеэкранов еще с 2011 года. С тех пор фэнтези-сага собрала рекордное количество – 38 статуэток одной из самых престижных премий "Эмми".

Поклонники готовы проливать кровь"

Поэтому квест престолов наделал еще больше шума перед выходом финального сезона ленты. Более того, поклонники ради престола готовы даже "проливать кровь", как это делали герои сериала.

Правда, это пропаганда не жестокости, а донорства крови, что является совместным проектом канала НВО и Красного Креста. Тем, кто сдал кровь на донорство, дарили футболки с кровавым троном и даже устроили целое музыкальное шоу в атмосфере сериала.

Премьера последней саги "Игры престолов" запланирована на 14 апреля. Трейлер можно посмотреть здесь.

Как фанаты ищут трона из "Игры престолов": смотрите видео 24 канала

 

blog_ava
В Украине начали выключать телевидение: что произошло
23 марта
970
Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Игра престолов LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
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