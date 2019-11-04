Создательница "Ведьмака" призналась, что запланировала снять семь сезонов сериала: подробности

Сериал "Ведьмак" приобретает все большую популярность. Несмотря на то, что до премьеры первого эпизода осталось еще чуть больше месяца, интерес к количеству серий и сезонов только растет. Так, шоураннер проекта рассекретила, сколько сезонов будет в сериале "Ведьмак".

На днях кинокомпания Netflix представила первый трейлер к сериалу "Ведьмак", а через несколько дней на официальном сайте ленты появились новые эффектные кадры. Менее, чем за неделю ролик посмотрели больше 10 миллионов раз.

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Такой показатель свидетельствует о том, что премьеры фанаты культовой игры ждут с нетерпением. Однако не только дебют сериала интересует киноманов, но и количество сезонов, то есть, продолжение. Поэтому шоураннер проекта Лорен Шмидт Гиссрих в интервью для журнала SFX заявила, что у нее в "Ведьмаке" запланировано значительно больше одного сезона. Об этом сообщает PCGamer.

Я распланировала сериал на семь сезонов. Сейчас я думаю только о том, как создать историю, которая увлечет зрителей на много лет. Худшее, что мы могли сделать – направить все наши силы только на первый сезон, вместо того, чтобы задумываться о том, как все эти персонажи могут развиваться дальше,

– сказала шоураннер Лорен Шмидт.

Однако официально творцы сериала "Ведьмак" пока не заявляют ничего о планах на будущее проекта, поскольку сложно говорить о чем-либо до выпуска первых эпизодов.

Что известно о сериале "Ведьмак"? "Ведьмак" – это экранизированный сериал, снятый по мотивам серии книг польского писателя Анджея Сапковского, а также культовой одноименной игры The Witcher.

В компьютерной игре события происходят в средневековом фэнтезийном мире. В ней рассказывается об одном из ведьмаков того времени – Геральте, который, собственно, стал главным героем будущего сериала. Весь сюжет многоэпизодной ленты будет разворачиваться вокруг его истории.



Режиссером сериала "Ведьмак" стал Томек Багински, шоураннером проекта – Лорен Шмидт, а исполнительными продюсерами – Шон Дэниел, Джейсон Браун и Ярек Савко.

Над постановками боев работал знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик, который ранее исполнял сложные трюки в сериале "Игра престолов". В первом сезоне будет представлено восемь эпизодов.

Смотреть трейлер сериала "Ведьмак": видео