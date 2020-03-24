Спад коронавируса: часть Великой китайской стены открыли для туристов

Коронавирус в Китае идет на спад. Сегодня объявили об открытии города Ухань, откуда началась пандемия Covid-19. Также открывают часть Великой китайской стены, которая не работала в течение двух месяцев.

Сегодня, 24 марта, в Китае открыли один из самых популярных среди туристов участков Великой стены. Отмечают, что сделали это в связи с тем, что количество новых случаев коронавируса в стране значительно сократилось. Об этом сообщает CNN, ссылаясь и тамошних чиновников.

Читайте также: Большая пустота: The New York Times представил мир во время коронавируса в фотопроекте

Пока коронавирус наносит все больший ущерб Европе, в Китае он пошел на спад. Рестораны и кино в стране все еще закрыты, однако один из наиболее известных культурных памятников сегодня возобновил свою работу. Пока открыли лишь одну часть Великой Китайской стены "Бадалинга". Музей и все другие места до сих пор остаются закрытыми.

Однако, попасть к Великой китайской стене не так уж и просто. Сначала посетители должны забронировать билеты в интернете предоставить QR-код, который будет подтверждать, что они здоровы. При входе они обязательно должны надеть защитную маску и соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

Отметим, по состоянию на 23 марта в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек умерли, более 101 000 выздоровели. Китайские эксперты считают, что для полной победы над коронавирусом Европе понадобится примерно два года. По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 97 подтвержденных случаев Covid-19 и 3 смерти от него. Одному человеку удалось выздороветь.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала