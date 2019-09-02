Как приготовить спаржу на гриле, сковороде и в духовке: оригинальные рецепты с фото

Спаржа очень полезна для организма, впрочем не каждая хозяйка знает, что с ней надо делать и как правильно ее приготовить. Из спаржи готовят закуски, соусы, супы-пюре и салаты. Ее запекают, пекут и варят. Как ее правильно приготовить – читайте далее.

Как приготовить спаржу на гриле

Ингредиенты:

– 500 граммов спаржи;

– 2 ст. л. оливкового масла;

– соль.

Рецепт приготовления спаржи на гриле



Спаржа на гриле

1. На несколько сантиметров обрежьте кончики спаржи.

2. Поставьте ее на раскаленный гриль, полив оливковым маслом и посыпав солью.

3. Время приготовления – 4-6 минут помешивая.

Как приготовить спаржу на сковороде

Жареная спаржа очень вкусная, сытная и питательная. Приготовление займет всего 15 минут.

Ингредиенты:

– 400 граммов спаржи;

– 3 зубчика чеснока;

– 30 граммов сливочного масла;

– 1 ст. л. масла;

– лимон по вкусу;

– соль по вкусу;

– перец черный по желанию;

– цедра лимона по желанию.

Рецепт приготовления жареной спаржи



Жареная спаржа с яйцом

1. Прежде всего отрежьте несколько сантиметров кончиков спаржи. Они являются жесткими и после термообработки такими и останутся.

2. Выбирайте для приготовления спаржи широкую кастрюлю, чтобы спаржа поместилась и не погнулась, если у вас такой нет, то просто разрежьте спаржу пополам. Поставьте ее на дно кастрюли и залейте крутым кипятком, посолите. Для варки потребуется 5-7 минут. Переваривать ее не стоит.

3. Очистите и измельчите чеснок. В сковороде расплавьте сливочное масло на огне, добавьте еще ложку масла и чеснок.

4. Слейте воду из кастрюли и ставьте спаржу на разогретую сковороду. Жарьте несколько минут на среднем огне, аккуратно помешивая.

5. Подавайте жареную спаржу на стол поливая соком лимона. Для вкуса можете немного поперчить, посолить, добавить цедру лимона для аромата или посыпать тертым сыром. Также жареную спаржу можете подавать с жареным яйцом.

Как приготовить спаржу в духовке

Спаржа в духовке – один из самых простых и вкусных рецептов приготовления. Спаржа запекается с небольшим количеством морской соли и подается к столу с тертым сыром.

Ингредиенты:

– 20 штук спаржи;

– 1 ч. л. морской соли;

– 2 ст. л. оливкового масла;

– 2 ст. л. сыра пармезан.

Рецепт приготовления спаржи в духовке



Спаржа с пармезаном

1. Включите духовку и разогрейте ее до 200 градусов.

2. Удалите со спаржи грубые концы и поставьте одним слоем на противень. Противень смажьте маслом.

3. Поставьте спаржу в духовку на 10-15 минут, периодически помешивая.

4. Готовую спаржу поставьте на тарелку и посыпьте сыром пармезан.