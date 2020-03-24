"Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала

11 марта на телеканале "СТБ" показали последние эпизоды успешного сериала "Поймать Кайдаша". И до сих пор в сети не прекращают обсуждать остроумные шутки и динамичный сюжет украинского телепроекта. Журналисты LifeStyle 24 решили собрать интересные факты о главных актерах сериала.

Всего за 12 эпизодов актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карп, Лаврентий и Мотря. В сериале "Поймать Кайдаша" актеры настолько искусно перевоплотились в персонажей повести Ивана Нечуй-Левицкого, что теперь непременно будут ассоциироваться с ними.

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Однако какими успехами могут похвастаться звезды телесериала и что о них известно – узнавали журналисты LifeStyle 24.

Виктор Жданов (Омелько)



Актер Виктор Жданов / Зеркало недели

Сейчас Виктору Жданову – 52 года. Родился он в селе Киселевка, что на Херсонщине. Пожалуй, еще в школьные годы Виктор Жданов мечтал стать актером, ведь сразу после завершения обучения поступил в Херсонское училище культуры. Там будущая звезда театра и кино изучал актерское и режиссерское мастерства.

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После завершения обучения Виктор Жданов много времени уделял театру. Но колоритные роли в фильмах "Киборги", "Домой", "Захар Беркут", "Черный ворон", "Экс", "Номера" и другие помогли актеру привлечь внимание и отечественных киноманов. За свою работу он получил не только признание поклонников, но и звание "Заслуженного артиста Украины" и международные награды.

Особой ступенью в карьере Виктора Жданова стало участие в популярном сериале "Поймать Кайдаша". В ленте актер возглавил семью, превратившись в Омелька Кайдаша.

Первым утвердили Кайдаша. Когда пришел Виктор Жданов, мы сразу поняли, что он – Кайдаш, и под него уже подбирали семью,

– рассказала сценаристка Наталья Ворожбит.



Виктор Жданов в сериале "Поймать Кайдаша" / СТБ

Относительно личной жизни, то Сергей Жданов счастливо женат на своей коллеге – актрисе Елене Хохлаткиной. Супруги вместе работали в донецком театре, однако после оккупации части Донбасса переехали в Киев.

Интересно, что дочь Сергея и Елены унаследовала их любовь к актерству. Оксана Жданова работает в Театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. У звездной пары также есть сын.

Ирина Мак (Мария)



Актриса Ирина Мак в сериале "Поймать Кайдаша" / СТБ

В июле 2020 года украинская актриса Ирина Мак будет праздновать 50-летие. За это время звезда театра и кино успела покорить отечественных киноманов непревзойденными ролями.

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Начинала свою карьеру она с обучения в Киевском институте имени Ивана Карпенко-Карого. И, только получив диплом, еще не известная общественности Ирина Мак с легкостью вышла на сцену столичного театра. Актриса до сих пор выступает в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где поклонники могут наслаждаться ее безупречной игрой.



Ирина Мак на сцене театра / Театр драмы и комедии

Дебютировала Ирина Мак на экранах в 1994 году, в фильме "Царевна", в котором предстала в роли Оксаны. Актриса также сыграла в фильмах "По закону", "Темные воды", "Жизнь на двоих", "Одуванчик", "Доктор Вера", "Арифметика подлости" и др. Известна она и благодаря сериалу "Поймать Кайдаша": Ирина Мак там сыграла роль Кайдашихи. По словам авторов телепроекта, эту актрису они искали дольше всех.

Долго искали Кайдашиху. В театре часто играют "Кайдашеву семью", но там нашу героиню изображают очень гротескно. Мы не хотели театральности, нам нужна была реальность,

– рассказала Наталья Ворожбит.

И эту "реальность" мастерски воплотила Ирина Мак!

Покорить сердце талантливой актрисы удалось режиссеру Игорю Тихомирову. У супругов есть сын Макар, который также реализует себя в киноиндустрии. Актер уже сыграл в фильмах "Киборги" и "Граница", а также в украинских сериалах.



Ирина Мак с мужем и сыном / Архивное фото

Тарас Цимбалюк (Карпо)

Немалое внимание украинок привлек исполнитель роли Карпа – Тарас Цимбалюк. Актер предстал перед зрителями "Поймать Кайдаша" сильным и уверенным мужчиной, который может принимать иногда сложные решения и брать ответственность на себя.

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"Интересная история с Карпом. Мы искали грубого, самоуверенного сельского мачо, но все, кого мы рассматривали – были не из нашего кино. Я хотела, чтобы зашел актер с мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. И когда зашел Тарас Цимбалюк, именно это и произошло", – вспоминает Наталья Ворожбит.



Актер Тарас Цимбалюк / СТБ

Родом 30-летний красавец из города Корсунь-Шевченковский, что на Черкасщине. Получал образование Тарас Цимбалюк в Киеве, где совмещал учебу с работой в театрах. Впервые на экранах он появился в 2011 году, когда сыграл второстепенную роль в мистическом сериале "Дневники темного". Кроме этого, Тарас хорошо известен зрителям по образу кузнеца Назара в сериале "Крепостная".



Тарас Цимбалюк снялся в сериале "Крепостная" / СТБ

Тарас Цимбалюк не женат. Однако в сети актер охотно публикует фото со своей избранницей – стилистом и фотографом Тиной Антоненко.



Тарас Цимбалюк с любимой девушкой / Instagram / @ taras.tsymbaliuk

Григорий Бакланов (Лаврентий)

Особое внимание авторы сериала "Поймать Кайдаша" уделили образу Лаврентия. Как и в книге, персонаж является противоположностью своего брата. Он более сочувственный, нежный и внимательный к женщинам. Поэтому на эту роль пригласили перспективного актера Григория Бакланова.



Григорий Бакланов сыграл Лаврентия в "Поймать Кайдаша" / СТБ

25-летний одессит еще в школьные годы окончил актерские курсы и впоследствии вступил в столичный университет. Будучи студентом, Григорий Бакланов получил первые роли в театре и кино. Дебютировал он на телеэкранах в фильме "Встреча", после чего сыграл Семена в "Адской хоругви".

Интересно, что, кроме актерской карьеры, Григорий Бакланов еще и замечательный музыкант. Парень играет чуть ли не на всех музыкальных инструментах.

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Покорить сердце актера сумела его коллега Анастасия Цымбаларь. С эффектной блондинкой Григорий Бакланов охотно красуется на страницах в сети. Пара еще не узаконила свои отношения.



Григорий Бакланов с девушкой / Facebook / @ id = 100007774321077

Антонина Хижняк (Мотря)

Особенно убедительно свою роль в сериале "Поймать Кайдаша" сыграла актриса Антонина Хижняк. 29-летняя звезда мастерски перевоплотилась в зажигательную Мотрю, готовую спорить со свекровью и бороться за свое счастье.

Мотря-бензопила. Пока не заведется, как нормальный человек, но как только что-то не по ее – все, прячься, "Джек-потрошитель" отдыхает,

– прокомментировала свою роль Антонина Хижняк.



Антонина Хижняк сыграла Мотрю в "Поймать Кайдаша" / СТБ

Известно, что актриса родом из города Украинка, что на Киевщине. Сразу после окончания школы она поступила в столичный университет и стала дипломированной актрисой. Работала в театре кукол. Озвучивает фильмы украинским и русским языками. Кроме этого, Антонина Хижняк охотно появляется и в кадре. Актриса уже снялась в фильмах "Любовь с закрытыми глазами", "Маменькин сынок" и "След".

А вот личную жизнь кинозвезда предпочитает не афишировать. Антонина Хижняк разведена и у нее есть сын, который поражает сходством со звездной мамой.



Антонина Хижняк с сыном / Instagram / @tonya_actress