Спортивный шик: Дженнифер Лопес показала стильный уличный образ

Знаменитая певица Дженнифер Лопес, которая готовится к свадьбе с возлюбленным Алексом Родригесом, выглядит роскошно не только на красных дорожках, но и в повседневной жизни. Об этом свидетельствуют очередные фото Джей Ло на улицах Нью-Йорка, когда звезда попала в объективы папарацци.

Вероятнее всего, Дженнифер шла в спортзал на тренировку. Как известно, звезда часто мотивирует своих подписчиков в сети идеальной фигурой и демонстрирует любовь к здоровому образу жизни и регулярным тренировкам.

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Для выхода Лопес надела меховую парку, спортивные черные штаны и теплую кофту с белой майкой. Ее образ завершили знаменитая сумка Birkin и белые кроссовки.

Певица собрала свои волосы в хвост и примерила солнцезащитные очки.



Дженнифер Лопес / Getty Images



Дженнифер Лопес / Getty Images