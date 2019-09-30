Стальные прессы: Жасмин Тукс показала сексуальное фото со своим бойфрендом

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Жасмин Тукс с бойфрендом
Жасмин Тукс с бойфрендом / Instagram / @jastookes

Жасмин Тукс именно из тех моделей, которые не любят афишировать свою личную жизнь, и снимками со второй половинкой она хвастается крайне редко. Однако на днях "ангел" Victoria's Secret сделала исключение и показала поклонникам фото со своим возлюбленным, на котором они двое позируют в пляжных нарядах.

На днях Жасмин Тукс и ее бойфренд Хуан Дэвид Борреро отпраздновали третью годовщину отношений. Важной датой, а также трогательным и одновременно сексуальным фото с возлюбленным известная модель поделилась на своей странице в Instagram.

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На фото "ангел" популярного бельевого бренда Victoria's Secret позирует вместе со своей второй половинкой рядом с бассейном на фоне красивых морских пейзажей. Согласно локации, которую отметила восточная красавица, раньше они отдыхали на Бали.

На фото Жасмин Тукс в красивом крошечном купальнике легла рядом с бассейном, опершись головой на любимого. А он в свою очередь страстно смотрит на свою спутницу, сидя возле нее в пляжных шортах. Сложно не заметить, что не только модель Victoria's Secret находится в отличной спортивной форме, а и ее бойфренд тоже немало времени уделяет спортивным занятиям. Они оба засветили свои загорелые и сексуальные тела на редком совместном фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jasmine Tookes (@jastookes)

 

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Теги: LifeStyle Эротика Victoria's Secret
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