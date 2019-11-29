Стало известно, из-за какого актера сценарий к 9 части "Звездных войн" почти продали на eBay

На днях сеть всколыхнула новость о том, что сценарий девятой и финальной части "Звездных войн", которая получила название "Скайуокер. Восхождение", появился в интернете. Через несколько дней после инцидента актер, из-за халатности которого это случилось, нашел силы признаться в невнимательности.

Во вторник, 26 ноября, мы сообщали поклонникам вселенной "Звездных войн" о том, что мировая премьера фильма, которая запланирована на 16 декабря 2019 года, была на грани срыва. Ведь рейтинг фильма мог упасть из-за того, что сценарий к будущей премьере появился в интернете задолго до дебютного показа.

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Как мы уже сообщали, уборщики отеля нашли его в номере одного из актеров ленты. После этого они выставили сценарий фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" на продажу за 80 миллионов долларов.

Создатели фильма, которые рассказали об инциденте, решили скрыть имя виновника, однако он сам решил признаться в своем промахе фанатам. В эфире утреннего шоу Good Morning America Джон Бойега заявил, что курьез случился из-за его невнимательности.

По словам актера, после завершения съемок финального эпизода он переезжал в новые апартаменты, поэтому сценарий оставил под кроватью в гостиннице. Однако в его планах было забрать печатный вариант сюжетной линии на следующее утро, о чем он забыл из-за визита друзей.

Актер "Звездных войн" признался, что забыл сценарий в отеле: видео