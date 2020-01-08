Стало известно, какой мультфильм стал самым кассовым за всю историю кино

Знаменитый мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen Heart 2) побил мировой рекорд по кассовым сборам. Лента студии Walt Disney собрала 1,325 миллиарда долларов.

Про потрясающий рекорд стало известно на портале Box Office Mojo – веб-сайт, отслеживающий кассовые сборы от кинопроката. Ранее рейтинг самых кассовых мультфильмов в истории кино возглавлял фильм "Суперсемейка 2" (1,243 миллиарда долларов), а на втором месте размещалась первая часть истории про принцесс Эльзу и Анну – "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).

Стоит знать: Сюжет и трейлер "Холодного сердца 2" – анимационного фильма от Disney

Что интересно, анимационная лента "Холодное сердце 2" стала шестым кинопроектом студии Walt Disney, которые заработали в 2019 году более миллиарда долларов.

Стоит добавить, что мультфильм 2019 года "Холодное сердце 2" стремительно набирал популярность с первых дней премьеры (20 ноября в мире, 21 – в Украине). За первый уикенд проката он собрал 127 миллионов долларов, за первые 10 дней – 738 миллиона долларов, а в середине декабря – перешел отметку в миллиард долларов.

Что известно о мультфильме "Холодное сердце 2"?

Две части мультфильма сняты студией Walt Disney по мотивам сказки Снежная королева от автора Ганса Кристиана Андерсена. Первая часть вышла в 2013 году, а вторая – в 2019. Согласно сюжету, молодая королева Эльза продолжает изучать свои сверхспособности. Пока в королевстве царят покой и мир, девушка вместе с сестрой Анной узнают жуткие детали смерти своих родителей и тайну необычайного дара Эльзы. Затем сестры сталкиваются с новыми испытаниями и проблемами.

"Холодное сердце 2": смотреть трейлер онлайн