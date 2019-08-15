Стало известно, сколько звезды "Беверли Хиллз" заработали за продолжение сериала: названа сумма

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Звезды сериала "Беверли Хиллз, 90210"
Звезды сериала "Беверли Хиллз, 90210" / IMDb

Любимый сериал 90-х вернулся на экраны с тем же актерским составом и сразу пленил сердца зрителей, которые не видели первых сезонов. Для давних ценителей проекта не станет сюрпризом то, что звезды культового "Беверли Хиллз, 90210" получили немалые деньги за съемки, однако никто не догадывался о конкретных суммах, которые опубликовало одно из иностранных изданий.

Конкретные подсчитанные гонорары, которые получили актеры сериала "Беверли Хиллз, 90210" обнародовали на сайте издания The Hollywood Reporter.

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Пока звезды снимаются в новых эпизодах, а команда работает над монтажом, поклонники и критики считают их заработки. Согласно информации, которая отмечается в источнике, главные актеры фильма получили по 70 тысяч долларов за один эпизод. То есть за шесть серий они получат гонорар, который достигнет почти полмиллиона, то есть, 420 тысяч долларов.

Однако не только за актерскую игру звезды получат оплату, но и за внедрение новых идей в сюжет и режиссуру в продолжении сериала. К съемочному процессу присоединились Дженни Гарт и Тори Спеллинг, дополнительно получили еще по 15 тысяч долларов. А их коллега Джейсон Пристли, который принял участие в режиссировании сериала, получил еще 46 тысяч долларов.

Дженні Гарт і Торі Спеллінг
Дженни Гарт и Тори Спеллинг / IMDb

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Кино Голливуд
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