24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Старший сын Анджелины Джоли вернулся в США из-за коронавируса

- Читати новину українською

Голливудская актриса Анджелина Джоли самоизолировалась с детьми на время карантина. В ее имении в США вернулся и старший сын Мэддокс, который учится в Южной Корее.

Об этом сообщает американское издание People. По данным журналистов, из-за пандемии коронавируса все учебные заведения Сеула закрыли, поэтому 18-летнему Мэддоксу пришлось покинуть страну и вернуться к звездной мамочки.

Смотрите также: Дочери Анджелины Джоли впервые вышли на публику после операций: фото

Однако парень решил не терять времени зря. Во время карантина сын Анджелины Джоли не только проводит время с родственниками, но и изучает корейский и русский языки. В то же время, инсайдеры утверждают, что потомки голливудской актрисы в восторге от того, что Мэддокс вернулся в США: все они больше начали общаться и стараются не скучать на самоизоляции. 

Діти Анджеліни Джолі
Дети Анджелины Джоли / Getty Images

Кроме этого, Анджелина Джоли не стояла в стороне пандемии коронавируса. Она пожертвовала миллион долларов в фонд, который помогает малообеспеченным семьям. Также актриса продолжает финансировать школы в Камбодже, Афганистане, Кении и Намибии. Анджелина Джоли внесла очередную сумму, чтобы дети продолжали учиться дистанционно и получали пищу во время пандемии коронавируса.

"На этой неделе миллионы детей остались дома из-за коронавируса. Но благополучие многих из них зависят от бесплатного питания, которое они получали в школе. Только в Америке число семей, нуждающихся в такой помощи, составляет более 22 миллионов. И фонд No Kid Hungry старается, чтобы как можно больше детей получили материальную поддержку", – заявила она.

Гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle Анджелина Джоли Звездные родители Звездные дети LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
25 марта 15:02 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
25 марта 13:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
25 марта 12:01 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
25 марта 11:34 Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми
Юлія Михайлова
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук