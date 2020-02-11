Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой

В королевской семье назрел очередной резонансный скандал. После 12 лет супружеской жизни жена внука Ее Величества Отем желает бросить мужа из-за семейных проблем. Как уверяют инсайдеры, вместе с двумя дочерьми женщина может перебраться в Канаду.

Не успела мировая общественность оправиться от решения Меган Маркл и принца Гарри, как королевская семья снова вынуждена делить полномочия. Семья 42-летнего внука королевы Елизваветы II Питера Филлипса разрушается на глазах.

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Как сообщает издание Tne Sun, 41-летняя Отем Филлипс стремится разорвать связи с британской монаршей семьей и вернуться на родину в Канаду. Инсайдеры утверждают, что на такой решительный поступок жены Питера повлиял пример старших членов семьи герцогов Сассекских, которые начали самостоятельную и финансово независимую жизнь.

Близкое окружение супругов уверяет, что Отем и раньше жаловалась на конфликты и незначительные проблемы. Однако сын принцессы Анны не был готов к такому поступку жены.

Он опустошен. Он думал, что он счастливо женат и имел идеальную семью с двумя прекрасными дочерьми. Но он сейчас в тотальном шоке. Отем – прекрасная жена и мать, очень умная женщина, но она некоторое время говорила своим друзьям, что существовали проблемы. Она является любимицей Королевы, и я уверен, что Ее Величество также будет очень расстроена этим,

– отметили инсайдеры.



Королевская семьи вместе с Питером Филлипсом и его женой Отем / Getty Images

Отметим, что супруги, которые на протяжении 12 лет строили семью, воспитывают двух дочерей – девятилетнюю Саванну и семилетнюю Айла. Добавляет страха Питеру Филлипсу то, что девочки имеют двойное гражданство. Именно этот фактор позволит им беспрепятственно жить с матерью в Канаде, если Отем решится на переезд.

Отметим, что своего сына принцесса Анна пыталась уберечь от чрезмерной публичности и обеспечить ему спокойную жизнь, не предоставив каких-либо официальных титулов. Имя Питера 15 в списке на престолонаследие. Недавно мужчина спровоцировал горячую тему для обсуждения. Старший внук Ее Величества стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении.