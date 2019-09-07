Ставка на синий: 49-летняя Мелания Трампм поразила вечерним образом

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Супруга американского президента Мелания Трамп стала гостьей открытия артпространства, который называется Reach, в центре Джона Ф. Кеннеди.

Очаровательная первая леди США имеет отдельную армию поклонников именно из-за чувства стиля и любви к моде, поэтому за Меланией Трамп следят не только издания, которые пишут новости, но и модные глянцы. Новые снимки с мероприятия Мелания опубликовала на своей странице в Instagram.

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Для выхода американская леди примерила роскошное длинное вечернее платье синего цвета в греческом стиле. Свой образ Трамп дополнила распущенными волосами, макияжем с акцентом на глазах и широкой улыбкой.

Я имела честь присоединиться к центру Джона Ф. Кеннеди минувшей ночью в рамках торжественного открытия REACH. Это удивительная инвестиция в искусство и наше следующее поколение,
– заявила Мелания.

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Мелания Трамп / Instagram / @flotus


Церемония открытия артпространства / Instagram / @flotus

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Теги: LifeStyle Новости США Меланья Трамп
Источник: LifeStyle 24
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