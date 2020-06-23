США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом. Поэтому американцы стараются выходить на улицы в защитных масках, или же используют платки как актриса Сара Джессика Паркер. В сети уже фантазируют, что именно так могла бы выглядеть героиня "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу.

Новый выход Сары Джессики Паркер

После выхода сериала "Секс в большом городе" наибольшую популярность получила Сара Джессика Паркер, стиль которой очень напоминал ее героиню – журналистку Кэрри Брэдшоу. Новые фото, которые папарацци сделали возле дома звезды, это в очередной раз доказали. Снимки сразу же опубликовали пользователи инстаграма.

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Для обычного выхода Сара Джессика Паркер выбрала белоснежное платье и синюю кофточку. Актриса не отказалась от элегантной обуви: она красовалась в черных босоножках на деревянных каблуках. И ярким акцентом стал платок, который Сара Джессика Паркер надела вместо защитной маски, и солнцезащитные очки.

В сети сразу же предположили, что именно так выглядела бы Кэрри Брэдшоу. Она, как и Сара Джессика Паркер, закупила бы разноцветные платки, которые соответствовали ее наряду.

Кто такая Кэрри Брэдшоу

Кэрри Брэдшоу – это вымышленный персонаж, который появился в сериале "Секс и город". Прообразом красавицы стала журналистка Кэндис Бушнелл, которая, как и героиня ленты, писала статьи для The New York Observer.

По сюжету, Керри едва ли не ежедневно встречается со своими тремя подругами, с которыми охотно делится любовными перипетиями. От Миранды, Саманты и Шарлотты она тоже узнает об отношениях, которые ярко освещает в своей колонке. И особенно полюбилась героиня благодаря своему стилю. Актриса Сара Джессика Паркер каждый раз появлялась на экране в изящных и роскошных нарядах, которые сразу же повторяли поклонники ленты.

В гардеробе героини "Секса в большом городе" было место и для белых платьев. В одной из серий она надела летнее платье, которое пользователям сети напомнило образ Сары Джессики Паркер. Однако стоит отметить, что актриса выбирает более скромные наряды, чем ее героиня в сериале.



Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" / Фото Pinterest