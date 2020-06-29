Народная любимица Ирина Федишин в очередной раз покорила сеть стильным образом. Певица по случаю Дня Конституции Украины показала фото в вышитом платье.

Ирина Федишин ежедневно делится с поклонницами вариантами аутфитов, в которых каждая женщина будет выглядеть великолепно. Известно, что артистка любит одевать вышиванки и имеет целую коллекцию национальной одежды. На ее личной странице в инстаграме появилось очередное фото, где она предстала перед камерой в невероятно красивом платье.

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Ирина Федишин в вышиванке

Исполнительница неизменно улыбается. Она делится с поклонниками только положительными эмоциями и отличным настроением. Ирина позировала на фоне небольшого водоема. Она изображена в белом платье с вышитыми цветами. На объемных рукавах видим прозрачные вставки, придающие наряду нежности. На лице Федишин сделала макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Ирина Федишин в вышитом платья / Instagram / @irynafedyshyn

Такой публикацией звезда поздравила фанатов с Днем Конституции, который праздновали вчера, 28 июня. В заметке певица отметила, что приготовила новую украинскую песню и призвала поклонников следить за анонсами.