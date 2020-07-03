Популярная телеведущая чуть ли не каждый день просыпается с Украиной в прямом эфире. В кадре Лилия Ребрик демонстрирует безупречные образы, дизайнерами которых довольно часто выступают украинские модельеры. На этот раз звезда предстала в стильном костюме песочного цвета, который подчеркнул ее фигуру.

Яркая и всегда улыбающаяся Лилия Ребрик совмещает съемки сериалов с работой ведущей программы "Ранок з Україною". Перед камерой она всегда появляется в стильных look и с идеальным макияжем. На личной странице в инстаграме знаменитость показала образ, который подобрали стилисты для последнего эфира. Костюм песочного цвета – работа украинского дизайнера Olga Shyrai.

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В заметке Лилия Ребрик призналась, что ради эфиров просыпается в 4 часа, а любящий мужчина готовит для нее кофе. Даже несмотря на усталость и невыспанность телеведущая выглядит фантастически.

Образ Лилии Ребрик

Звезда позировала в стильном наряде. На ней комбинезон песочного цвета, который состоит из шортов свободного кроя с высокой талией и короткого асимметричного пиджака-рубашки с большими карманами. Лилия Ребрик надела белую майку с откровенным декольте, оставив верх расстегнутым.

Ведущая завершила look туфлями-лодочками кремового цвета на каблуке и массивными серьгами с сине-желтыми кистями, которые ярко дополняли наряд. Волосы блондинка уложила в легкие локоны, а визажисты помогли выглядеть бодрой благодаря нежному макияжу.

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