Испанские монархи прилетели на Канары. Королева Летиция и король Филипп IV в стильных летних образах позировали перед камерами, соблюдая правила защиты от коронавируса.

Королевские супруги, Летиция и Филипп IV, посетили сегодня Дом-музей Переса Гальдоса в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Монархи пообщались с местными жителями и журналистами.

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Образы королевской четы

Летиция выбрала для путешествия платье пастельного цвета длины миди. Акцент в наряде сделала на V-образное декольте. Под наряд подобрала белые эспадрильи на шнуровке с лентами. Уши королевы украшали золотые серьги. На лице она сделала макияж в коричневых оттенках. Волосы Летиция собрала в высокий хвост.

Испанская королева стремится сохранить естественную красоту, поэтому не спешит закрашивать седину, которая становится все более заметной.



Королева Летиция и Филипп IV на Канарах / Фото: Getty Images

Филипп IV позировал рядом с женой в голубой рубашке, черных брюках и бежевом пиджаке. Дополнил образ коричневой обувью. Оба монарха были в защитных масках. Они на собственном примере показали, что необходимо придерживаться правил безопасности, так как пандемия коронавируса в мире до сих пор продолжается.