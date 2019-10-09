Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram

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Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram
Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram / Instagram / @pictoursparis

Париж давно начал ассоциироваться со столицей моды, романтики, легкости, ароматом свежей выпечки и ароматным кофе. Также во французскую столицу приезжают множество блоггеров, где делают эффектные фото для своих инстаграм-страниц. Смотрите подборку LifeStyle 24, чтобы знать где точно можно сделать яркую фотографию в Париже, чтобы стать звездой Instagram.

На днях стало известно, что украинский лоукостер SkyUp запускает новые авиарейсы между Львовом и французским аэропортом "Париж-Бове". Перелет из Львова обойдется в 1425 гривен. Стоимость авиабилетов из "Париж-Бове" составляет 1671 гривен. Также лоукостер осуществляет рейс Киев-Париж и Харьков-Париж три раза в неделю.

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Спланировать поездку в столицу Франции из Украины становится проще. Поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых "инстаграмних" мест в Париже, где можно сделать эффектное фото для своей ленты.

Париж: подборка лучших локаций для фото в Instagram

Часы в музее д'Орсэ

В национальном музее искусств в Париже можно увидеть немало экспозиций работ импрессионистов и постимпрессионистов. Там представлена французская живопись, скульптуры и прикладное искусство 1848-1914 годов.

А у блогеров в Инстаграме и туристов большой популярностью для фото пользуются часы с видом на Сену. Добавим, что музей расположен в бывшем вокзале.

Музей д'Орсе
Музей д'Орсэ / Instagram / @jihye.co.kr

Книжный магазин "Шекспир и компания" (Shakespeare and Co)

Это тот самый старый книжный магазин, история которого началась в 1919 году. Его открыла американская писательница Сильвия Бич и впоследствии лавка превратилась в дом знаменитых художников: Эрнеста Хемингуэя, Бернарда Шоу, Генри Миллера и других.

После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, будто еще жили,
писал Хемингуэй о книжный магазин.

Похоже магазин совсем не изменился с тех времен, а над дверью в магазин написано: "Будьте вежливы с незнакомцами, любой из них может оказаться ангелом".

 

Эйфелева башня

Для красивого фото в Инстаграм с главным символом Парижа, не обязательно подходить вплотную к Эйфелевой башне. Большинство блогеров ищут парижскую улицу с ярким видом на башню, или делают съемку на одном из балконов.

ейфелева вежа
Фото на фоне Ейвелевои башни в Париже / Instagram / @__lilybrown

Парижские крыши

Что еще, кроме Эйфелевой башни, может нетипично передать атмосферу Франции? Парижские крыши! Не зря модельер бренда Chanel Виржини Виар создала такую концепцию на последнем показе 1 октября во рамках Недели моды, построив подиум в виде крыш домов в Париже.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений CHANEL (@chanelofficial)

 

Если у вас будет возможность подняться на открытую террасу многоэтажек и вы не боитесь высоты – обязательно посетите открытые террасы, или смотровые площадки, чтобы насладиться видом на парижские крыши, а также Эйфелеву башню с высоты. Фото выйдут не менее яркими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Paris Je t'aime (@parisjetaime)

 

La maison rose – розовый домик и стена любви на Монмартре

Монмартр – это один из самых популярных районов в Париже. Именно там находится знаменитое классическое кабаре "Мулен Руж" в виде красной мельницы, крупнейший католический собор Сакре-Кер, площадь Пигаль и многое другое.

Первой наиболее популярной локацией для блогеров становится стена любви (Le Mur de Je T'aime), на которой художники Frédéric Baron и Claire Kito написали фразу "Я люблю тебя" на более чем двухста языках мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Javi Ruiz (@xbuyer)

 

На Монмартре хочется фотографироваться чуть ли не на каждом шагу. Поэтому трудно выделить лишь несколько объектов, но рекомендуем обратить внимание на розовый домик La maison rose – маленький, милый и дружелюбный ресторан, который будет выглядеть очень романтично на "инстаграмных" фото.

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Путешествия Новости Франции
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