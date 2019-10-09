Стильный Париж: подборка лучших локаций, которые вас сделают звездой Instagram

Париж давно начал ассоциироваться со столицей моды, романтики, легкости, ароматом свежей выпечки и ароматным кофе. Также во французскую столицу приезжают множество блоггеров, где делают эффектные фото для своих инстаграм-страниц. Смотрите подборку LifeStyle 24, чтобы знать где точно можно сделать яркую фотографию в Париже, чтобы стать звездой Instagram.

На днях стало известно, что украинский лоукостер SkyUp запускает новые авиарейсы между Львовом и французским аэропортом "Париж-Бове". Перелет из Львова обойдется в 1425 гривен. Стоимость авиабилетов из "Париж-Бове" составляет 1671 гривен. Также лоукостер осуществляет рейс Киев-Париж и Харьков-Париж три раза в неделю.

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Спланировать поездку в столицу Франции из Украины становится проще. Поэтому редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых "инстаграмних" мест в Париже, где можно сделать эффектное фото для своей ленты.

Париж: подборка лучших локаций для фото в Instagram

Часы в музее д'Орсэ

В национальном музее искусств в Париже можно увидеть немало экспозиций работ импрессионистов и постимпрессионистов. Там представлена французская живопись, скульптуры и прикладное искусство 1848-1914 годов.

А у блогеров в Инстаграме и туристов большой популярностью для фото пользуются часы с видом на Сену. Добавим, что музей расположен в бывшем вокзале.



Музей д'Орсэ / Instagram / @jihye.co.kr

Книжный магазин "Шекспир и компания" (Shakespeare and Co)

Это тот самый старый книжный магазин, история которого началась в 1919 году. Его открыла американская писательница Сильвия Бич и впоследствии лавка превратилась в дом знаменитых художников: Эрнеста Хемингуэя, Бернарда Шоу, Генри Миллера и других.

После улицы, где гулял холодный ветер, эта библиотека с большой печкой, столами и книжными полками, с новыми книгами в витрине и фотографиями известных писателей, живых и умерших, казалась особенно теплой и уютной. Все фотографии были похожи на любительские, и даже умершие писатели выглядели так, будто еще жили,

– писал Хемингуэй о книжный магазин.

Похоже магазин совсем не изменился с тех времен, а над дверью в магазин написано: "Будьте вежливы с незнакомцами, любой из них может оказаться ангелом".

Эйфелева башня

Для красивого фото в Инстаграм с главным символом Парижа, не обязательно подходить вплотную к Эйфелевой башне. Большинство блогеров ищут парижскую улицу с ярким видом на башню, или делают съемку на одном из балконов.



Фото на фоне Ейвелевои башни в Париже / Instagram / @__lilybrown

Парижские крыши

Что еще, кроме Эйфелевой башни, может нетипично передать атмосферу Франции? Парижские крыши! Не зря модельер бренда Chanel Виржини Виар создала такую концепцию на последнем показе 1 октября во рамках Недели моды, построив подиум в виде крыш домов в Париже.

Если у вас будет возможность подняться на открытую террасу многоэтажек и вы не боитесь высоты – обязательно посетите открытые террасы, или смотровые площадки, чтобы насладиться видом на парижские крыши, а также Эйфелеву башню с высоты. Фото выйдут не менее яркими.

La maison rose – розовый домик и стена любви на Монмартре

Монмартр – это один из самых популярных районов в Париже. Именно там находится знаменитое классическое кабаре "Мулен Руж" в виде красной мельницы, крупнейший католический собор Сакре-Кер, площадь Пигаль и многое другое.

Первой наиболее популярной локацией для блогеров становится стена любви (Le Mur de Je T'aime), на которой художники Frédéric Baron и Claire Kito написали фразу "Я люблю тебя" на более чем двухста языках мира.

На Монмартре хочется фотографироваться чуть ли не на каждом шагу. Поэтому трудно выделить лишь несколько объектов, но рекомендуем обратить внимание на розовый домик La maison rose – маленький, милый и дружелюбный ресторан, который будет выглядеть очень романтично на "инстаграмных" фото.